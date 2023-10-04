全訊前三季年增逾2成 明年無人機、低軌衛星出貨可期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

軍用功率放大器（PA）製造商全訊（5222）9月營收1.08億元，月增7.93％、年增31.28％，累計前三季營收8.77億元，較去年同期強勁成長22.86％，公司表示，今年前三季政府標案相關國防PA模組、次系統產品出貨量較去年同期成長超過2成，第四季標案出貨來臨，全年營運可望再攀高峰。

受惠政府擴大國防採購支出，全訊近來營運表現亮眼，單月營收連八個月優於去年同期，而9月營收1.08億元，恢復年月雙增水準，也寫下近三個月高，第三季營收3.1億元，雖季減約1成左右，然仍較去年同期大幅成長26.85％。

全訊表示，政府擴大國內軍工產品採購金額與範圍，公司軍工等級的PA出貨量持續攀升，今年前三季政府標案相關的國防PA模組及次系統產品出貨量較去年同期成長逾2成。

值得留意的是，全訊新開發的無人機與低軌道衛星通訊產品也將陸續開花結果，目前低軌道衛星通訊用毫米波功率放大器已進入客戶產品認證階段，預估明年開始小量出貨，看好上述兩項產品將可望為公司挹注下一波營運成長動能。

展望後市，第四季標案出貨旺季到來，高階國防用固態功率放大器出貨量可望持續提升，加上海外軍工客戶的PA訂單量同步穩健成長，後續又有無人機與低軌道衛星通訊陸續出貨貢獻營運，看好公司營收、獲利表現將持續走強。