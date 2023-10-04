雙十連假玩什麼？ 義大世界、Outlet祭優惠

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西洋的萬聖節這幾年在國內逐漸成為民眾重視的節慶，高雄的義大遊樂世界也搭上這波「變裝」潮流，整個10月天天都是萬聖節，裝扮入園先送神秘禮，線上票選還有機會獲得萬元住宿券，雙十玩樂園第2人更只要10元。7日全台最搞怪、最驚彩的「義大萬聖趴」也將登場，雙人套票只要500元。此外義大Outlet Mall 10月周周滿額送好禮，雙十連假加碼滿1,010元抽精品包、住宿券、按摩椅，還有來店禮SPA券。

義大遊樂世界的「義大萬聖趴」將於7日舉行，今年找來超人氣icyball冰球樂團、YOYO香蕉哥哥、橘子姊姊熱力唱跳。而在雙十連假期間到義大遊樂世界，第2人只要10元，上傳照片入選再送萬豪酒店住宿券和餐券，11日起「午後驚魂」裝扮入園再享499元優惠。還有全新升級的5D鬼船正在尋找第99位乘客，完成任務再抽千元餐券。

除了玩樂園之外，也可以逛義大Outlet Mall，南台灣精品最齊全，還有匯集國內知名設計師品牌推出女王的輕奢美學，包含DLEET 李倍、La Féta、JETEZO、高美芬KAO MEIFEN 、銀穗en-suey等十多家品牌，當日消費累計滿6,000元即贈200元電子抵用券（數量有限贈完為止）。雙十連假加碼消費滿1,010元抽精品包、五星級住宿券、萬豪餐券、按摩椅等，還有SPA券來店禮。