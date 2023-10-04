能仁籃球隊受邀赴陸參賽缺經費 議員號召獅友慷慨贊助

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能仁家商籃球隊近日受邀參加回浦盃邀請賽，11日將遠赴浙江臨海參賽，校方在有限的預算補助下，尚缺部份經費。議員劉哲彰得知後，熱心奔走，媒合文山獅子會贊助經費，盼能仁家商能力創佳績。

能仁家商籃球隊是HBL知名的強權球隊，更是國內籃球國手及職籃好手的搖籃，球隊訓練強度高，經常以賽代訓，讓球員透過比賽累積實戰經驗。特別是今年，過去3年受到疫情影響，各大高中賽事陸續恢復，國外比賽的邀約日趨頻繁。

近日能仁家商籃球隊受到對岸邀請，11日將前往浙江臨海參加回浦盃邀請賽，本次盃賽除有今年大陸高中聯賽冠軍隊回浦中學外，其餘參賽球隊也都是全大陸高中聯賽強隊，對於備戰即將開打的HBL聯賽有很大的幫助。

本次預計出發比賽的球員包括教練團，學校在有限的預算補助下，尚缺部份經費，在苦於經費不足的情況之下，球隊找上熱心基層籃球運動推廣的劉哲彰議員，劉哲彰熱心奔走，今（4）媒合文山獅子會至學校關心，並贊助經費。

劉哲彰指出，文山獅子會現任會長陳世祥原是能仁家商畢業的校友，得知學弟有困難，立刻邀集獅兄弟慷慨解囊。陳世祥表示，因對能仁家商始終有著深厚的感情，許多青春回憶都在能仁校園中，特別是當年還是與籃球校隊球員一起同班上課。

更意外的是，陳世祥今天一到場發現原來現任球隊總教練李正豪，竟是他的同班同學，2人現場不斷回憶起學生時期的趣事。他還下場與籃球隊員鬥牛，並鼓勵學弟們能奪下睽違3年的HBL總冠軍。