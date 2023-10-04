雙十連假苗栗訂房率破6成 藝文、戶外活動滿檔來搶客

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雙十連假苗栗活動多元，住宿率目前已突破6成，為全台排名第3名，根據以民眾訂房習慣，這幾天住宿率預期將持續攀升，苗栗縣政府4日再宣傳觀光，包含明德水庫環湖健走活動、立槳及獨木舟體驗、三義木雕藝術節、貓裏喵見面會等，期能吸引更多遊客參與，促進地方旅宿業、觀光業發展。

明德水庫系列活動，將在雙十連假展開，10月7日下午2點至晚上8點，將辦理客家擂茶DIY及市集活動、現場演出；10月8日上午環湖健行活動將讓民眾沿日新島、水庫大壩等區域環湖一周，闖關成功即可兌換精美小禮。

10月9日至10月10日上午8時至下午2時，在海棠島辦理水陸域活動體驗，將能一邊體驗SUP立槳、獨木舟、動力彈跳設施，一邊欣賞明德水庫秋日景色。

「三義木雕藝術節」10月7日至10月10日在木雕博物館廣場登場，活動包含：木雕大師主題現場創作、假日藝文表演、木質部落市集、親子木藝DIY、車製文昌筆、減法藝術―陶土切削體驗等活動；在神雕村街道有大刀闊斧的「冰雕與電鋸」；水美藝術商圈有竹編手作體驗、木工學堂、街頭藝人、打卡活動等相關藝文活動。另外，10月8日苗栗縣人氣吉祥物貓裏喵將在苑裡享沐時光莊園度假酒店舉辦見面會。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，苗栗縣訂房住宿率目前已突破6成，全台僅次於台北市、新北市，縣府近年來積極推動觀光發展，國慶連假除了頭屋鄉明德水庫有滿滿運動健體活動、三義更有滿滿藝文氣息，非常適合全家大小安排4日遊。