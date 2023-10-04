IEAT舉辦2023國際醫材代理媒合會廠商滿場爆棚

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由台北市進出口商業同業公會(IEAT)主辦之「2023國際醫材代理媒合會」今(4)日盛大登場！本次活動獲得4國、6個駐台辦事處熱烈迴響及國外醫材廠商踴躍報名，現場展示超過38家國外醫材產品型錄及樣品，其中27家國外廠商(以色列、英國、美國愛達荷州、蒙大拿州、佛羅里達州及德國)以視訊直播或親臨現場方式介紹其產品特色，吸引超過300位醫材進口代理商前來參觀交流，為台灣醫材市場拓展創新醫療商機。「2023國際醫材代理媒合會」在各國與台灣廠商交投熱絡，各場跨國說明會更是滿場爆棚，與會的各國駐台辦事處及台灣代理商都高度肯定本活動，期待明年能再度參與盛會！

IEAT秘書長黃文榮表示，2022年IEAT辦理首屆醫材代理媒合會，迴響極佳，今年擴大辦理第二屆，上午9點開始廠商就不畏風雨湧入會場，現場商機濃厚。隨著全球疫情解封，醫材產業回歸基本需求，整體朝向精準醫療、數位健康、智慧醫療等高階產品布局，同時也整合最熱門的AI應用，帶動市場成長。IEAT「國際醫材代理媒合會」旨在協助台灣代理商開發、引進國外創新醫療器材，為代理商創造機會，同時也為ESG盡一份心力，為社會創造更豐富的健康醫療方案，提高社會的整體健康福祉。

IEAT今年邀請到6個駐台單位、4個具有全球醫材競爭力及優勢的國家參與協辦，包含美國、英國、以色列和德國，展出產品範圍涵蓋手術用、長照護理用、緊急救援及營養保健等產品及技術。透過本次B2B專業醫材代理媒合交流，為台灣醫療器材市場開拓更多元的進口來源，擴大與各國醫材產業的實質交流效益。