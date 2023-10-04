Global Mall周年慶回饋飆30％！人氣美食18元開吃 再抽日本樂園雙人遊

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疫後報復性消費熱潮下，Global Mall今年1到8月業績成長破25％，迎接5日開跑的首波《18周年慶》，業者靠多種好康再衝刺，包含多元業種滿額贈、線上線下雙回饋最高30％、消費滿額點數18倍送等；另觀察今年餐飲業業績成長幅度位列前段班，推指定美食只要18元優惠，同時與《三麗鷗大明星》合作推周邊並祭抽獎活動，有機會獲日本三麗鷗和諧樂園五天四夜雙人遊等，業績有望超越去年成長10％以上。

Global Mall首波周年慶5日至18日登場，除了回饋疊加、點數放大贈之外，也強化「多元業種滿額贈」，像是新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定家電、健康器材專門店當日消費滿1萬元送1000元電子禮券；因應雙十連假聚餐需求，新北中和、桃園A8、A19及屏東市首度推餐飲回饋，指定餐飲櫃位單筆消費滿800元送80元電子禮券；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為餐飲單筆消費滿500元送50元電子禮券，回饋達10％。

此外，持GMpay綁定Global Mall聯名卡於新北中和、桃園A8、A19及屏東市消費滿3000元最高送900元，回饋高達30％；18日當天會員單筆消費滿額享點數18倍送，預計全台狂撒最高達50萬點數。Global Mall也發現國人疫後重視餐飲體驗，就連觀光客來台也喜歡往餐廳跑，因此集結上百家餐飲店、排隊美食推出獨家限定18元、180元美食好康，最低下殺3折起，包含板橋車站龜記「三韻紅茶」、大阪王將「炸餃子3入」等都只要18元就能開吃。

而周年慶最夯的美妝、3C周邊、休閒服飾等也精選推出1818元超值優惠、特惠5折起，此時入手亦可搭滿千送百回饋。Global Mall今年還特別與《三麗鷗大明星》的Hello Kitty、美樂蒂及酷洛米合作，推三麗鷗大明星樂園、甜蜜快閃店、Hello Kitty聯名會員禮、人偶見面會；另會員於5日至31日到全台8店或上環球Online單筆消費滿888元可玩抽獎，有機會抽到價值10萬元的日本三麗鷗和諧樂園五天四夜雙人遊、iPhone15等好禮。