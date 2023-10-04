教育部表揚13項國際發明展金牌獎學生 鼓勵商品化

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在2022年馬來西亞ITEX國際發明展得到金牌的的朝陽科技大學學生陳柏允，他與其團隊研發的「AIoT 智慧化檢測暨篩選產線」，利用其團隊設計的篩選板，在蔬果物料移動的過程中能自動檢測對應之物料的外觀進行篩選及分類。

「AIoT 智慧化檢測暨篩選產線」可排除外表受損的蔬果，讓產線以最高速度進行最有效率的分類。將傳統產業逐步導向自動化與智慧化，具備龐大商業應用潛能。

另外，在2022年烏克蘭國際發明展得金牌獎的元培醫事科大學生郭宗德同學與其團隊研發的「穿戴式智慧型聽力增進裝置」，針對聽力損失患者開發了促進人體內耳微血液微循環的裝置，高效率將FIR光能放大並聚焦導入耳腔，解決一般只能照射表面的困境。

「穿戴式智慧型聽力增進裝置」已完成量產的雛型品，並在台北榮總進行近一年臨床試驗，能針對耳鳴及突發性耳聾，給予有效的改善成果。

教育部為嘉勉學生創新發明與創意設計的優異表現，今天下午於集思交通部國際會議中心5樓集會堂，由潘文忠接見2022及2023年在馬來西亞、烏克蘭、克羅埃西亞、波蘭、德國紐倫堡、韓國首爾、曼谷、俄羅斯莫斯科、瑞士日內瓦、法國巴黎、羅馬尼亞等地舉辦共13項著名國際發明展金牌得獎且取得專利學生。

本次金牌得獎學生代表有62位參與活動，教育部肯定參賽佳績，並期望激勵更多學生「用創意改造生活，用實作成就夢想」，以提升人類生活品質，促進社會進步。

教育部表示，將持續透過產、官、學三方合作，鼓勵作品商品化，並透過創新創業人才培育機制，結合產業資源，在地創新與創業育成，促進社會的經濟發展，也期待臺灣學生未來持續努力為國爭光，在國際