全新9月營收攀20個月高 手機PA、資料中心Q4續旺

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受惠美、陸系手機PA回補庫存力道提升，砷化鎵磊晶廠全新（2455）9月營收2.87億元，月增11.58％，且較去年同期大幅年增81.33％，創下20個月高，第三季營收站上7.68億元，季增近3成，公司指出，第四季仍可望持續成長，資料中心需求穩健，訂單看至年底。

全新9月營收2.87億元，月增11.58％，且較去年同期大幅年增81.33％，寫下2022年1月以來新高，連三個月繳出年月雙增成績；累計前三季營收達17.57億元，年減幅度更較年初的6成以上，大幅收斂至16.23％。

營收比重方面，全新9月微電子比重回升至8成以上、達82.5％，光電子占比為則為17.5％，也有大約5,000萬元；若就整體第三季觀察，微電子及光電子營收均呈現季增水準，微電子單季營收較第二季大幅成長37％，光電子則微幅提升3％。

此外，AI熱潮來襲，高速傳輸需求將與日俱增，資料中心漸由銅線轉向VCSEL光纖傳輸，且機房也開始導入400G及800G的高速傳輸規格邁進，全新除RF、AR／VR、LiDAR三大成長動能外，近期也迎來AI伺服器新動能，大陸新客戶的800G VCSEL與美國客戶400G產品相繼放量。

全新指出，光電子方面，資料中心需求成長穩健，訂單看至年底；至於手機PA，美系品牌新機推出後銷售優於預期，大陸景氣略微復甦下手機需求也有回溫跡象，在先前庫存回落至健康水準後，客戶回補庫存力道強勁，預估兩者拉貨動能均可望延續至第四季。

法人預估，在AI需求持續加溫下，全新光收發模組需求及客戶出貨比重將持續拉升，看好其資料中心營收今年有望突破8,000萬元，AI相關占整體營收比重可能落在3％～4％，2024年則可望跳增至7％～8％，呈現2～3倍成長可期。