《國際政治》中美兩大哥開戰 歐洲憂淪為小弟

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸與美國之間的競爭，不僅白熱化且更加赤裸，在9月的WTO（世貿組織）會議上，英國前首相布朗（Gordon Brown）公開對外表示，歐洲很擔心在兩強相互競爭之間遭到邊緣化。

曾在2007年至2010年擔任英國首相以及工黨領袖的布朗指出，歐洲不希望最後被夾在美國和中國大陸之間，無論是變成中國大陸的殖民地，還是變成美國的。

布朗表示，最後就算歐洲選擇，自認比較可以安全依靠的美國，但也少不了中國大陸這條貿易命脈，這一點比美國更為重要。下周，在摩洛哥舉行的IMF（國際貨幣基金組織）年度大會中，布朗擔憂的地緣經濟破碎化（geo-economic fragmentation）就是主要討論議題。

歐盟內27個國家合組全球最大貿易集團，占全世界進出口共16%。因此，歐盟也高度依賴其它地方的各式商品，從關鍵原物料甚至到血漿都是。現在為了選票，各國關稅以及貿易限制正在增加。

路透社指出，美國與歐洲都對中國大陸採取強硬態度，同時強調世界貿易規定必須一致性公平適用。但現在這些規則已被部分強權拋諸腦後，例如歐美欲組成的環保綠色鋼鐵（Green Steel）聯盟，明顯設置貿易障礙有意排除中國大陸，但已違反世貿規章。

回溯到2020年時，當拜登取代川普成為美國新任總統時，大多數歐洲政府都鬆了一口氣。不過，這些歐洲國家現在已意識到，美國早已忘記自由貿易這4個字該怎麼寫。目前還要留意的是2024年美國大選後，川普可能會重返白宮。

上個月，歐盟收到一份文件，題目是歐洲經濟安全問題，因為歐洲企業可能要提前因應，美國政府未來可能會勒令要這些公司撤離中國大陸。歐盟對地緣政治對抗，以及大國相互角力下準備還不夠。

近本周末時，歐洲各領導人將聚在一齊在西班牙開會，會中預定要制訂一套經濟安全方針，以解決歐洲地區各面向過於脆弱的大小問題，目標是在今年底之前達成各方共識。

路透社認為，歐洲各國要有共同意識有難度，像是哪些技術應該受到更嚴格的出口管制，對外投資審查均須達成一致等，因為在某些情況下，攸關各國的安全利益以及商業利益。

位於北京的全球化智庫（Center for China and Globalization）認為，歐盟在製定政策時，應考慮與中國大陸長期文化交流關係與商業方面的利益。歐盟對待中國大陸的方式應該跟美國不一樣，人權和意識形態的分歧可以解決的。

IMF指出，如果世界經濟分裂為兩塊，一塊以美國為中心，另一塊是以中國大陸為主，歐洲最好的做法不是選邊站，而是對兩者都開放。不過，歐洲可能會有成本過重的問題，因為美國的貿易壁壘太高。

德國有位官員認為，其實歐洲與美國在對中國大陸上並不是一直都意見不和，拜登政府也釋出，很想解決相互歧見的意願。由衷希望在明年美國大選後，美國新政府還是保持這種想法。