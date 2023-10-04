承億文旅軍警消專案 今年最後一波感恩回饋！

承億文旅年度感恩祭大回饋即將到來！把握2023入秋後最大優惠，承億文旅一年一度的軍警消住房正式開跑囉！承億文旅攜手旗下六館推出「前線安全，感謝有您」聯合住房專案，邀請偉大的軍警消英雄們來場紓壓旅行！為感謝暑假及連假期間不得閒的軍、警、消人員辛勞付出，憑相關工作證件，即可享有專屬房價入住承億文旅旗下六館的高階行政雙人房。該專案自10/3（二）13:00至10/5（四）23:59開放訂房，入住期間為11/1（三）至12/28（四）平日時段，就連蟬聯「台灣最美飯店冠軍」四連霸的桃城茶樣子、「最美房間」冠軍的潭日月也可以使用！詳情請見承億文旅官方網站

逢年過節一般民眾歡喜休假的背後，有著軍警消人員堅守崗位默默守護著台灣人民，這群英雄是我們最堅強的後盾，用自身的專業知識、技能挺身而出，一起守護人民的安全。為了感謝前線英雄的辛勤付出，承億文旅今年度亦推出專屬於禮遇，邀請永遠守在前線的英雄可以在年末之餘好好度假充電，首次推出各館特色的行政雙人房入住專案，讓各路前線英雄們可以放下緊繃，讓承億好好款待。專案自10/3（二）13:00至10/5（四）23:59開放訂房，入住期間為11/1（三）至12/28（四）平日時段，推出承億文旅六館高階雙人房不含早專屬優惠房價:淡水吹風-藍天雅緻雙人房、台中鳥日子-綠繡眼雅緻雙人房、花蓮山知道-草玉行政雙人房最低2折$1,099元入住，而墾丁雅客小半島-紫斑蝶雅緻雙床房$1,399元，以及榮獲最美飯店的「桃城茶樣子-穀雨標準雙人房」$1,599元及「潭日月-仁山行政雙人房」$3,299元的超值優惠價，除此之外，承億文旅潭日月再加贈湖畔早餐，堪稱最優惠。為體諒軍警消人員帶著家人一同出遊，承億文旅再加碼最低200元起即可升級四人房(依官網公告為主)。各館限定官網訂房，每日5間(桃城茶樣子、潭日月館別每日限定3間)數量有限，預定從速！

承億文旅全台6館皆有不同特色，由北至南、由西至東分別為淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、潭日月、墾丁雅客小半島以及花蓮山知道，每一分館皆與在地文化相連結，串聯成一館一特色的美感連鎖旅宿。如以東方書院為主題的「承億文旅潭日月」，享受一方山水的清幽；以阿里山高山茶為主題的「承億文旅桃城茶樣子」泡一池茶湯，讓茶香洗盡疲勞；以恆春半島熱帶植物與風物特色為主題的「承億文旅墾丁雅客小半島」慢步感受南國風情；以壯闊山海及大理石為主題的「承億文旅花蓮山知道」讓您可輕鬆深入山林野徑享受芬多精；以馬偕博士的時光之旅為印象設計的「承億文旅淡水吹風」讓您可以漫步淡水河畔欣賞浪漫夕陽；以城市漂鳥為發想的「承億文旅台中鳥日子」讓您盡情逛街購物。詳情請見承億文旅官方網站