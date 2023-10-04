是德科技攜新思科技 打造全方位物聯網裝置網路安全防護平台

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是德科技近期與新思科技（Synopsys, Inc.）攜手合作，共同為物聯網（IoT）裝置製造商提供全方位的網路安全評估解決方案，以確保新裝置上市後，能全面保護消費者的網路安全。透過此合作計畫，是德科技將Synopsys Defensics®模糊測試工具，嵌入旗下的物聯網安全評估解決方案中，以提供多功能的軟體選項。

物聯網裝置已變得日益普及，全球物聯網裝置市場正急遽成長，預估到2031年，其市場總值將達到4,137億美元。根據Palo Alto Networks發布的物聯網威脅報告，物聯網裝置現存許多安全漏洞，使得駭客將其設為首要攻擊目標，有57％的物聯網裝置正面臨中度或高度攻擊風險。隨著裝置數量激增，IoT網路攻擊頻傳，裝置製造商亟需使用有效的評估工具，來識別並修補安全漏洞。模糊測試是一種極有效且全面的安全評估措施，它透過自動化軟體測試方法，將無效的、格式錯誤的，或是非預期的輸入注入裝置，以找出缺陷和漏洞。

將Defensics加入是德科技物聯網安全評估解決方案後，使用者可擁有一套完整的全方位解決方案，它將已知的安全漏洞評估，和多功能的模糊測試工具相結合，可分析不同產業使用的300多種技術協定，以便快速測試未知的安全漏洞和弱點。

除可回報經由模糊測試發現的安全漏洞外，該解決方案還可檢測因弱身分驗證和加密、過期憑證、Android漏洞和Android Debug Bridge（ADB）暴露、已知的常見漏洞和曝露（CVE），以及協定中的嵌入式缺陷所導致的潛在攻擊，例如Sweyntooth和Braktooth等Bluetooth低功耗（BLE）攻擊。