高雄房價竟輸苗栗？他洩連「這裡獨棟都要1,400萬！」

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高雄房地產輸苗栗國？根據統計，全台除七都之外，苗栗縣、基隆市、彰化縣、台東縣4縣市預售屋總價中位數都突破千萬元，其中苗栗縣更以1,140萬元超車高雄，有網友爆料，苗栗苑裡、竹南、頭份是熱區，連通宵獨棟新成屋也要1,400萬。此外《好房網》引用不動產平台統計，七都今年第3季總銷金額4,588.7億元，較去年同期量減千億，且近年房價高檔的高雄楠梓高大特區已有部分案場修正價格。

根據永慶房房產集團統計，5年前全台預售屋總價僅雙北市超過千萬元，經過幾年追趕，桃、竹、中、南、高五都近年都陸續站上千萬元大關，其中新竹市1,990萬元、新竹縣1,630萬元雙雙超越新北市，成為全台預售屋總價第2及第3高的縣市。特別的是，非屬七都的苗栗縣，預售屋中位數總價爬升至千萬大關。

苗栗市去年預售屋中位數還僅900萬元，不僅遠遠落在高雄市1,054萬之後，甚至也輸給基隆市975.5萬，但今年受到竹南園區及五楊高架南伸影響，預售屋中位數來到1,140萬元，不僅一舉超越基隆1041萬，甚至連高雄1056萬也甘拜下風。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，苗栗縣近年受到竹科竹南園區擴廠與五楊高架向南延伸規劃，帶動人口移入與房價成長，而成熟的生活機能與較新竹親民的價格，吸引不少通勤新竹的自住購屋者在此置產，其中又以頭份與竹南預售屋交投最為熱絡。

除此之外，基隆市、彰化縣與台東縣3個縣市也是七都以外，預售屋交易總價中位數突破千萬元的縣市。陳金萍說，隨著TPASS通勤月票上路，北北基桃生活圈更為緊密，再加上南港軟體園區產業聚落成型，以及汐止科學園區產業的陸續進駐，使得區域發展日益全面，連帶推升基隆預售屋房價。

對於高雄市房價按兵不動，《好房網》報導，前2、3年高雄因為台積電要去楠梓設廠而房價暴衝，楠梓、橋頭預售屋從1字頭飆升至3字頭，但最新數據顯示，先前因為台積電加持房價暴衝的新竹、高雄及台南，今年第3季總銷金額應聲下挫，尤其是高雄橋頭、楠梓等地，先前在台積電設廠話題帶動，月成交可達10戶以上，但現在已經陸續修正至合理價格，1坪降幅可達1萬；如果中古屋議價幅度甚至可達1成或1成5。

對於苗栗房價超車高雄，在批踢踢房板引發討論，「大概是北苗栗吧，很多竹科人」、「靠竹南頭份銅鑼3個平均拉到爆高，就知道房價多恐怖了」、「寧願住苗栗也不要住高雄」、「八卦是竹南人不會說自己是苗栗人」、「高雄拿一堆資源輸苗栗」、「苑裡、竹南、頭份都是熱區，連鳥不拉屎的通霄獨棟新成屋也要1400萬不含電梯，每坪飆破25w，你說扯不扯」。