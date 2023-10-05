2023年臺北市經貿拓銷計畫-壓軸進攻印度廣大潛在市場

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臺北市政府產業發展局持續率領北市企業拓銷新南向市場，今（2023）年已分別於7月及8月在外貿協會辦理的泰國及馬來西亞臺灣形象展成功展出後，將參加10月5日至7日於印度孟買展出的「印度臺灣形象展」，偕同12家北市企業以「臺北主題館」展出優勢產業與城市形象。考量到印度的獨特性及延續前2場形象展的經驗，此次印度形象展規劃採「實體」及「線上」同步展出，展中不僅安排實體參展企業與國際買主一對一的媒合洽談及參展商發表會，也將協助安排線上參展企業視訊媒合洽談場次，提供參展企業多元的商業媒合機會。

經濟部國際貿易署進出口貿易統計顯示，2023年1至8月台灣與印度呈正成長並達到13.1%的成長率，達到近40億美元之出口總額。IMF資料顯示，印度已於今年4月超越中國成為世界第一多人口的國家，人口達14.2億人口，中國人口則為14.12億。IMF並預估，印度將於2027至2028年成為世界第3大經濟體。相關數據顯示印度內需市場潛力大、人口紅利不可小覷，另因其地緣優勢及供應鏈移轉目的地，針對電信設備、積體電路、電源供應器、資通訊基礎建設、智慧生活以及醫療生技等類型產業促成「韌性供應鏈商機」。

為呼應印度經濟發展及消費趨勢，此次徵集了生產ible Airvida系列-穿戴式負離子空氣清淨器的鴻辰通訊股份有限公司，此產品於2019至2023連續4年獲得國內生技醫療最高獎SNQ防疫類產品第1名的殊榮、2022年獲得經濟部創新研究獎的齒妍堂/ Lab 52之生產公司拓華生技股份有限公司，以及萬駿國際有限公司，今年最新推出的智能居家語音系統，只需綁定APP即可用語音快速操控電器開關及其他功能，展示其智慧居家技術。

此次北市府在展覽中建置「臺北主題館」，以「科技臺北、文化臺北、永續臺北」三大領域展出，並規劃Taipei Talk’s定時活動與專館導覽服務，完整呈現臺北市城市形象與參展企業亮點。另外為協助企業拓銷，也安排參展的北市企業與國際與印度當地買主進行一對一媒合洽談會，不僅能與國外買主進行交流媒合，北市府也積極協助在地企業拓銷新南向市場之潛在商機。此次展覽雖是本計畫今年度的壓軸活動，北市府會持續創造更多國際交流機會，讓台北市在地企業拓展更多國外商機。

如有疑問可洽詢本案執行單位財團法人中華民國對外貿易發展協會，聯絡窗口（02）2725-5200分機1821蕭小姐。更多「2023臺北市經貿拓銷計畫」的相關活動訊息，請密切鎖定北市產業局官網及「北市府產業發展局─創業台北StartUp Taipei」FB粉絲專頁。