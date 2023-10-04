國慶連假來斗南 低碳生活、循環農業、鐵道文化一次體驗

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文化部指導，雲林縣政府主辦的「斗南在地生活產業市集暨低碳生活日循環農業市集活動」，將在本月7、8日連續2天下午3點至晚上7點，在斗南火車站南向倉庫群與青銀共生基地熱鬧登場，活動主題為「低碳生活X循環農業X鐵道文化」，將為參與者帶來一系列精彩的體驗活動。

為鼓勵民眾多認識斗南鎮各文化場域，斗南火車站南、北側倉庫群、青銀共生基地、偶的家偶戲文創園區等場域及單位首度透過市集聯手，國慶連假活動邀請大家一起來了解斗南的獨特文化，體驗循環農業、認識百年車站、動手玩創意，並讓低碳行動融入在日常生活中。

雲林縣長張麗善表示，縣府致力推廣減碳生活行動，今年的減碳行動年成績斐然，為響應低碳生活行動，此次活動提供市集折價券、摸彩券、體驗券及抵用券。每個市集主題及攤位各具特色，有創意手作坊、手作輕食、花藝設計、舊物等，眾多創意手作藝術家齊聚，歡迎大家共襄盛舉。

張麗善說，斗南在地青年團隊寰雲有限公司也與雲林科技大學合作，延續斗南小鎮創業學工作坊的學習能量，邀請「新創之星」創業家們藉由市集推廣自家品牌、展現創意體驗服務及產品，為斗南拚產業、拚經濟、留住人才。

縣計畫處處長李明岳指出，斗南低碳生活日提供許多親子友善的體驗服務，不僅響應節能環保的倡議，同時針對當日搭乘大眾運輸工具至斗南火車站參與活動的民眾，憑當日票根可兌換市集折價券或摸彩券，鼓勵低碳生活行動，請大家不要錯過這個充滿活力與文化的國慶連假活動。