國慶晚會台南登場 佛光山南台別院贈2800份特色伴手禮

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今年國慶晚會將於8日在空軍台南基地舉行，預計將有1萬名民眾及僑胞參與。佛光山今天特別捐贈2800份《星雲大師一筆字》及吉祥米作為國慶晚會的特色伴手禮，希望為晚會增添亮點與色彩。佛光山台南區總住持滿舟法師表示，除希望能為出席國慶晚會的嘉賓們帶來歡喜與祝福，也期盼全國人民都能平安吉祥，國家安和樂利，社會和諧。

滿舟法師指出，佛光山南台別院秉持佛光山開山祖師星雲大師廣結善緣的精神，特別準備2800本《星雲大師一筆字》暨2800包吉祥米，捐贈給台南市政府與貴賓們結緣。

其中，《星雲大師一筆字》字字句句都是星雲大師一生的修行體悟及對人間的祝福，期盼能讓讀者們了解大師書寫一筆字的精神，從星雲大師傳達給人間的生活哲理，運用在日常生活中，希望能為國慶晚會的嘉賓帶來歡喜與祝福；至於另一祝福物吉祥米，則期望全國人民都能平安吉祥，國家安和樂利，社會和諧，世界和平。

市府民政局表示，星雲大師畢生致力推動佛教教育及弘法利生事業，經常以不同的文教形式啟發世人，書法也是其一，希望透過大師的筆意，能夠讓大家見字如見法。

另外，吉祥米的意義不僅代表感恩及回饋，更象徵有佛陀的加持與祝福，也希望這充滿鄉情與法喜的吉祥米，可以溫暖民眾的身心靈，讓大家都能夠獲得平安智慧，共沐佛恩。

市府強調，佛光山南台別院長期以來積極參與社會公益及從事慈善救濟，陪伴民眾一起度過難關，更在遇到災害來臨時，立即站在第一線為大眾服務，是全民學習效法的對象，盼望眾人都能懷有虔誠與感恩之心，將星雲大師及佛陀的善心意念發揚光大，讓台南成為更加有愛、有善與有喜的城市。