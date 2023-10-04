澎湖今爽賺一天颱風假 連放七天有望

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中颱小犬來襲！今天上午11時30分許才增列陸上警戒範圍的澎湖，昨晚早就全國之先，宣布今天颱風假，成為第一個也是唯一一個宣布全縣停止上班上課的縣市，自然也讓澎湖居民今天爽賺了一天颱風假。

而依照這放假標準，明天風力預測比今天強，加上颱風速度的緩慢，澎湖這颱風假很有可能直接放到10月6日，加上緊接而來的4天國慶連假，連放7天有望。

澎湖縣長陳光復強調，他施政就是要保護鄉親財產和生命安全，同時遵守法規，因為依照人事和氣象單位所提供資訊，澎湖今是9轉11級陣風，已超過法規規定7級以上就必須颱風假的標準。

澎湖上午的風力平均風速7級、陣風9級，接近冬季日常的東北季風而已。一早的馬公街頭，雖如冬季的假日般冷清，但這風力讓居民感受並不強烈，有些民眾還是如同往常，坐在路邊咖啡館外品酌咖啡。

但隨著小犬颱風逼近，下午預估陣風會到10級。中央氣象署澎湖氣象站主任張欽雄指出，下午風力達到停班課標準，是因小犬颱風和東北季風產生共伴效應，所以風勢較強，且明天的風勢會更明顯，然雨量不多。

至於對外交通，澎湖海上交通到5日都早全數喊停。不久前，也剛宣布因西部海域浪況不佳，為確保旅客與船舶航行安全，原10／6（五）布袋-馬公往返航班全日停航。空運的部分，今上午維持正常起降，但下午航班幾乎全數停航。華信航空更已宣布明（5）往返澎湖、高雄航班都全天取消。