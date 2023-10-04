奎丁、cheap都來了！桃園網路公民素養論壇10／17登場

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網路普及時代來臨，為帶領青年深入了解並探討網路霸凌及網路隱私權等議題，桃園青年局與龍華科大合作，17日將辦理「停『指』霸凌！網路公民素養論壇」，除邀百萬網紅分享經歷，也請來專家分析實務經驗，活動採現場報名，名額有限，當天也會線上直播擴大青年參與。

今年青年局網路公民素養論壇邀請人氣YouTuber、電競女神「奎丁」及知名Podcast「哇塞！心理學」創辦人蔡宇哲，以「小心！赤裸的網路隱私」為主題分享。奎丁將分享演藝圈發展過程，曾遭網路霸凌事例，及身為公眾人物面對網路霸凌時，該如何調適身心狀況並勇敢面對。蔡宇哲將以實務觀點分享網路隱私重要性，避免大家在習以為常的網路世界不自覺暴露隱私。

另也請來知名百萬YouTuber「cheap」及IWIN網路內容防護機構執行祕書劉昱均，以「無聲的網路『霸』權」為主題分享。cheap將以熟悉的歷史故事動畫為背景創作短片，轉述現代社會網路霸凌現象，讓民眾了解網路霸凌除具有隱密且持久特性，更不受時空環境所限，人人皆可能身受其害，如何保護自己更是重要。劉昱均則將透過實際案例探討網路霸凌議題，例如在網路上發言辱罵或肉搜別人，或曝光他人私密影片等行為觸犯法律界線的可能性。

青年局長侯佳齡表示，隨網路5G時代來臨，社群媒體型態多元，易使青少年沉溺虛擬世界，今年除辦理9場到桃園各大專校院及高中職入校宣導網路霸凌、網路隱私及反毒等青年身心健康議題，也跨局處合作邀警察局、衛生局共同宣導，更盛大舉行這場論壇，透過名人現身說法的影響力，及專家學者的實際案例探討，邀民眾及青年一起關心、認識並學習如何應對現今網路社會人人皆可能觸碰到的議題。

侯佳齡說，這次論壇將於10月17日下午1時於龍華科技大學學生活動中心演藝廳辦理，特別提供未能到場的民眾線上直播觀看。此外，無論現場參加或線上觀看，皆可參加抽獎活動，有機會獲得空氣清淨機、行動電源、復古桌上風扇等好禮，活動現正開放網路報名，詳細資訊可至桃園市政府青年事務局FB或IG粉絲專頁及網路公民素養推廣計畫活動官方網站查詢。