威盛電子致力永續經營發展 9月發行首年ESG永續報告書

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威盛（2388）積極推動企業永續發展，致力於健全的公司治理，在追求營收與獲利的長期成長，同時也重視環境保護、員工權益、社會公益以及所有利害關係人的均衡利益。近年來年度營收逐步增高，為強化ESG永續發展與國際趨勢，在今年2023年9月發行首年的ESG永續報告書。

威盛是全球EdgeAI智能產品解決方案及ASIC晶片設計服務領導廠商，成立三十年來不斷地秉持著「追求均衡發展，永無止境」的經營理念，致力於人工智慧、物聯網、電腦視覺、智慧車載安全輔助系統、智慧工廠，及智慧建築等智慧城市方面等應用。

為了完整揭露威盛電子永續發展的成效，並呈現與利害關係人者溝通的結果，採用最新「GRI準則」、參考永續會計準則(SASB)、氣候相關財務揭露(TCFD)及政府主管機關要求「上市公司編製與申報企業永續報告書作業辦法」編製完成ESG永續報告書，並且已獲得國際第三方驗證公司AA 1000第一類型中度保證等級查證聲明書，以盡責態度，向利害關係人報告威盛電子在經濟、環境及社會上的策略及活動，及展現威盛電子對社會責任落實及永續發展的決心。

威盛永續發展委員會總幹事暨財務長陳寶惠表示，威盛電子作為專注於Edge AI智能產品解決方案及ASIC晶片設計服務企業，我們積極推動企業永續發展，秉持共榮共生的精神，透過誠信經營的公司治理、關懷員工、重視環保議題及社區關懷等各方面的具體行動，將永續經營概念落實在 公司各項營運決策及行動中，善盡社會責任，創造企業的永續價值。