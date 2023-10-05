2023創博會前瞻科技匯聚 台灣創新力量湧現

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023「台灣創新技術博覽會（創博會）」將於10月12日至14日於台北世貿1館盛大揭幕，由經濟部、國家科學及技術委員會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、環境部資源循環署、數位發展部、國家發展委員會及中央研究院等11部會聯合主辦，集結近500家廠商、1,100件發明技術，期透過創博會展示創新專利發明品，同時亦希望藉由展覽鼓勵國人踴躍投入研發領域。

其中「發明競賽區」參賽作品共近530件，充分展現台灣發明人及團體源源不絕的發明能量。10月4日展前記者會搶先曝光3件發明專利，包括財團法人食品工業發展研究所「使用近紅外光譜的肉品品質檢測方法」提供客製化品管，未來更可以運用於不同食品類別；國家原子能科技研究院「雙靶向碳酸酐酶第九型複合物及造影劑」能更有效、精準把握黃金治療時間，為民眾健康貢獻心力。國立中興大學則展出「超疏水奈米表面結構的製備方法及超疏水奈米表面結構」可於日常生活中防水、抗污、抗垢等廣泛運用，更可望成為民生及工業對於超疏水表面需求的最佳選擇。展期間還有來自韓國、泰國、印尼及厄瓜多等國將來台實體參與，爭奪最高榮譽「鉑金獎」，發明競賽精彩可期。

「創新領航館」、「未來科技館」及「永續發展館」為創博會另一焦點，「創新領航館」作為產業升級的重要推手，今年展覽以半導體為主軸，展前記者會先以中山科學研究院「寬能隙元件技術與應用」打頭陣，展期有瑞昱、群聯、鈺創、力積電、世界先進、旺矽、群創、智慧記憶科技及滿拓科技等9家半導體大廠聯手出擊，展示6大領域技術應用，讓世界看見台灣另一座「護國神山」。

「未來科技館」聚焦於未來三至十年的前瞻技術，近期最熱門的晶片在本次記者會也有多件相關作品亮相，其中，國立陽明交通大學展示「TAIMTAQ：高效能Transformer邊緣運算加速器晶片」，可搭載物件追蹤模型、影像分割模型，甚至是語言生成模型，表現更勝於麻省理工及首爾大學，堪比台灣之光。「永續發展館」則有國家原子能科技研究院「人造衛星用之高效率太陽電池元件」，是國內首次進入實際太空環境驗證之自製太陽電池。除鑽研於新能源發展，本次記者會亦包含與勞工安全相關作品，展期間將呈現多元範疇，加深參觀者對永續發展更多面向的認識。

2023年台灣創新技術博覽會將呈現從半導體、資通訊、未來科技、生技等領域至日常生活用品的前瞻技術，引領多元產業創新趨勢。歡迎國內業者蒞臨參觀，可至官網預先登記，展期間憑QR Code免費入場。更多展覽訊息請至展覽官方網站（www.inventaipei.com.tw）查詢。