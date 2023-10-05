臺中市府搭建產業媒合橋梁 促創業青年拓展新商機

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臺中市政府第2屆創業競賽成果亮眼、迴響熱烈，競賽後持續以一條龍式方式扶植獲獎團隊，攜手在地產業、公協會、創投業者與群眾募資平台等，於10月3日假裕元花園酒店舉辦產業鏈結媒合會，提供青年創業面對面媒合機會，促成商業訂單、營運資金。

「在臺中創業，有在地產業資源當靠山！」經發局長張峯源表示，中市府持續投入一條龍創業資源，結合產業方手把手「牽成」創業團隊，碰撞出合作火花。如昕達光電已成功媒合揚朋科技等洽談多筆商業訂單，總計逾1,700萬元；逢甲大學育成中心團隊藝途科技創立ARTOGO線上藝文看展平台獲得創投公司青睞，種子輪募得1,000萬元資金；雄欣科技則與東華高爾夫球場及品臻聯合系統合作，建構熟客VIP管理系統，開發智慧防救災系統，創造百萬訂單。

張局長進一步表示，盧秀燕市長上任以來，推動「前店、後廠、自由港」經濟富市三政策，與產業齊拚經濟；「青秀台中」則積極協助青年創業，建立優質創業環境，為產業注入新血與活力。本次特別邀請力山工業、凌華科技、光隆精密工業等知名企業；臺中市電腦商業同業公會、金手獎得獎廠商協進會、台灣工具機暨零組件工業同業公會等公協會；台灣天使投資協會、元大創投知名創投，以及貝殼放大、嘖嘖募資等大咖群眾募資平台，以含金量最強的資源陣容，進行面對面、一對一洽談交流。

臺中市經發局表示，本次參與媒合之獲獎團隊創新思維超吸睛，如金獎「萌芽生物科技」負責人卓宇豪創業初期一波三折，合夥經營理念不合，最終失敗收場。108年重新出發，逐步建立場區規模，研究黑水虻特性，使用獨家養殖模組，建置自動化養殖系統，解決廚餘有機廢棄物處理難題，減少碳排，形成友善環境循環。

銀獎「瑞艾科技」由「要用科技創新改變世界！」的初衷開始，幾位7年級生勇敢追夢，研發情境式AI智慧工安影像辨識服務，利用多元高精準度的工安辨識標籤及情境式模組，累積許多專案開發成功案例，解決產業痛點。

臺中市經發局補充，「青創夢想家計畫」提供一條龍創業輔導，包括臺中市地方型SBIR、青創貸款、創櫃板登錄輔導，並規劃創業競賽、講座、交流活動等。創業從小處出發，終將在產業發亮，相關資訊可至臺中市青創夢想家官網（https://youth-taichung.com.tw/）查詢。