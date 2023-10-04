竹市經國路等15處危險路口改善 交長王國材允諾補助

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立法院交通委員會4日上午到新竹市經國路與公道五路口，考察周邊危險路口，市府盤點經國路沿線15個待改善路口，經費估計為1.39億，交通部長王國材也當場允諾，中央重視危險路口改善及人行安全改善計畫，只要市府計畫能在2024年底完成者，可獲全額補助。

立法院交通委員會4日考察新竹地區交通建設，由新竹市政府祕書長張治祥、交通處長倪茂榮陪同交通部長王國材、立委邱顯智、王婉諭、鄭正鈐視察竹市交通建設，於現地會勘及聆聽 「行人事故路口改善及經國路交通安全改善計畫」。

倪茂榮指出，經國路與公道五路路口是新竹縣市往來重要匯集處，但無人行空間，今年針對經國路全線完成時制重整，並向中央申請沿線路口安全改善計畫，預計將擴大轉角人行道、增設庇護島、行穿線退縮、纜線下地、增設左轉偏心車道等工程，以提升行車效率與行人安全性。

倪茂榮也說，市府盤點出15個待改善路口，會以其中4大肇事熱點作為優先改善，此外，全國1000處行人事故熱點，竹市共有34處，經市府盤點，其中17處已初步完成改善，另17處將提案改善，粗估將爭取補助1.02億元。

對此，王國材回應，中央非常重視危險路口改善及人行安全改善計畫，行政院這次也核定4年400億「永續提升人行安全計畫」，王國材也鼓勵市府加速提案申請，若能在2024年底完工案件，將全額補助。

市府指出，延平路一段周邊停車需求殷切，市府已規畫將平面停車場改建為地下2層停車場，可設置汽車247席車位，預估經費3.72億元，已提送交通部公路局複審。

另外，市府也提出市區公車訂定運價，反應公車真實營運成本，而民眾乘車票價則維持15元不變，中間票差部分請求交通部補助8400萬元。會中王國材也說明，中央今年已將票差補助納入公運計畫，市府提出後將盡速審核，原則同意補助5000萬元，與地方政府、業者共體時艱。