宜蘭多雨仍有利可圖 縣府連辦9場住宅設光電宣導會

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宜蘭地區多雨，但宜蘭縣政府考量技術進步，太陽光電發電模組功率高，在經濟部能源局的指導下，10月間辦理9場次「宜蘭縣住宅建物設置太陽光電」陽光社區宣導會，有建商說，太陽光電設備在宜蘭地區發電量雖然不及中南部，但空汙、粉塵影響較小，投資仍有優勢與效益。

宜蘭縣政府指出，宜蘭仍適合申設太陽光電的原因，主要是技術進步，發電模組發電功率高，適合宜蘭縣多雨、多颱及近海易腐蝕環境；其次自2017年起經濟部能源局提高北部地區（苗栗以北、宜蘭、花蓮地區）的躉售費率加成，如果是裝設高效能太陽光電模組會再加碼，具經濟效益。

縣府表示，經統計至今年4月底，宜蘭縣太陽光電總設置容量達到149.94MW，計屋頂型920件、地面型46件。

參與宣導會的都江建設指出，太陽光電設備與建案結合，不僅有遮陽及隔熱效果外，對環境保護及建築外觀皆有所助益；宜蘭雖然容易遇到颱風，但2016年的梅姬、2017年的尼莎颱風，都帶來強陣風，經巡檢後案場，設備均無損。

都江建設也坦言，推「陽光社區」雖然有隔熱降溫、保護屋頂、增加收益，以及宜蘭等北部縣市中央補助躉售費率加成等優勢，但也有躉售價格每年趨降，影響施工意願，以及施工品質良莠不齊、價格混亂、維運品質是否有落實等問題。

都江建設說，但太陽光電是能源轉型中重要的替代能源，業者願配合政府能源政策永續的施政概念，盼能持續推動，達到政府、建商、民眾三贏的局面。