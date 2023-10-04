暢銷書《致富金鑰》譯者遭有心人士以付費課程在網路公開全部書籍內容

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全球心靈暢銷書《城邦文化事業股份有限公司》系列譯者、《財富金鑰》權利人王莉莉指出，近日《財富金鑰》遭有心人士以付費課程在網路公開全部書籍內容，並有聲朗讀全部內文的方式在網路傳播，已侵害創作者之著作權益。

原《財富金鑰》版權已到期，2023正式授權版為《致富金鑰》，出版商「城邦文化事業股份有限公司」對外聲明指出：

《致富金鑰：神奇並影響世界首富的24堂課》一書由權利人王莉莉授權本公司出版發行之書籍，將本公司出版發行之書籍內容錄製全文朗讀影片且上傳至任何網路平臺，屬著作權法上的重製行為將影片上傳於Youtube復設定為私人片，雖無法供大眾於Youtube公開瀏覽，但若將影片連結提供給第三人觀看，則涉及公開傳輸的行為。在未經合法授權的情形下，上述行為已嚴重侵害本公司之著作。

王莉莉也委託冠群國際法律事務所翁林瑋律師代發「聲明書」：

針對近日王莉莉小姐因《財富金鑰》書籍疑遭侵權爭議，特代當事人聲明如下：

1、 本律師受王莉莉小姐委託辦理。

2、 按翻譯著作為我國著作權法明文規範受保護之著作類型，與原著作分別為獨立之著作權，並於完成翻譯著作時起至著作人身後五十年均享有完整的著作權。

3、 查《財富金鑰》書籍中文版為許耀仁先生翻譯之著作，並已將書籍及課程相關著作權利讓與王小姐，任何人如欲以任何形式使用前開著作，均須取得王小姐之同意或授權，否則即屬非法利用。

4、 詎料，近日王小姐發現第三人於未經授權之情況下，擅自將前開著作為營利使用之散布、公開口述等，甚至將全文朗讀之影片上傳發布於網路平台，顯已嚴重侵害王小姐就前開著作之重製、散布、公開口述及公開傳輸等權利，侵權人自應負相關民刑事責任。

5、 王莉莉小姐已依法要求侵權人下架所有違法使用前開著作之影片，且為和平解決此事，王小姐從未公開指責侵權人，僅要求其給付合理之課程授權金即可既往不咎。詎料，該侵權人於協商過程中一再拖延，且提供不實銷售數字，企圖誤導授權金之核算方式。王小姐為維護自身權益，迫不得已僅能訴諸合法管道救濟處理，竟因此反遭侵權人惡意攻訐，將「洽談合理授權金」抹黑為威脅、勒索，大量散播不實言論詆毀王小姐名譽，使被侵權之真正被害人遭受二度傷害，已嚴重影響身心狀態及正常生活作息。

6、 今為導正視聽，特代王莉莉小姐聲明如上；如任何人再有侵害其著作權，或散播妨害名譽不實言論之行為者，必將依法訴究一切民刑事責任，定不寬貸。

翻譯不只是語言上的轉換，需要運用累積的專業、經驗去建構語句、選擇詞彙，更需要用心將原文的內涵和風韻傳達給各位讀者，因此翻譯作品不只是原文的重現，也是中文的再創造，如此用心無不是希望能讓更多的人感受到這套課程和書籍原始的理念和美好。

王莉莉更在此呼籲，尊重每一位創作者的付出和貢獻，這不僅是法律上的義務，也是個人身、心、靈上的修行。只有在互相尊重和保護的氣氛下，才能促進文化和知識的發展和傳播。