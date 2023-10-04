甩脫七大迷思，供應鏈減碳堅定上路

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全球氣候變遷日益嚴重，永續轉型已納入企業ESG治理的一環。台灣逾九成是中小企業，在全球供應鏈體系中為國際品牌代工，面對極大的減碳壓力。在這樣的浪潮下，企業如何跨出減碳第一步？

應對氣候異常，企業界愈來愈明白，供應鏈減碳是重中之重。然而，這條路絕非坦途，甚至充滿了各種迷思。

諸如「減碳成本高昂，對企業不划算」或是「供應鏈減碳需要大規模改變原有的生產方式，難以實現」，以及「減碳一定得投入大量新技術」「會影響生產效率延遲交貨」等偏見與迷思，都會造成企業觀望心態，成為永續轉型的跘腳石。

迷思1〉對碳的認知，我們真的同處一個地球上嗎？

實際情況：許多企業目前對碳普遍認知不足，甚至連CEO也不例外。

踏進三陽工業位於新竹湖口的機車生產線，每隔約40秒，一台125cc的SYM牌二輪便俐落組裝完成，效率神速。創下「一桶油從台北騎到高雄」的國民省油神車、2023全新迪爵，就誕生於此。

殊不知，早在17年前，三陽便開始溫室氣體的盤查工作，是最先感受到全球低碳風潮的第一線公司。如今身為機車業龍頭，帶領供應鏈減碳「順理成章」。總計有十家供應商響應，透過改善製程減少能耗，預計計畫結束時，可達3746.09公噸CO2e的減碳效益。

扮演供應鏈的「低碳引路人」，三陽工業發言人田人豪提及過程中遇到的第一個困難，不是說服供應商參與，而是需要先跟協力廠溝通一些基本觀念。

「當初接觸時，供應商排排坐，其實大家頭上一堆問號，」田人豪說，當下就有人問，員工呼吸產生二氧化碳如何計入碳排？其中一位更開玩笑說，放屁算碳排嗎？田人豪索性一臉認真回答：「如果你是牛的話就算。」

迷思2〉企業減碳很貴嗎？

實際情況：減碳有時會花大錢，有時只需花很少錢。就成本效益而言，長期可減低能源成本、提升效率，有助於企業節省資金。

汽車產業正經歷百年未有的大變局，油車變電車、自動駕駛上路，無不顛覆著車廠的產業鏈和生態結構。中華汽車這家本土資深車廠，自2018年以來便覺得「烏雲罩頂」，在與供應商合組的中華汽車協力會中推廣節能，方案優異者，還提供出國的獎勵名額。

2023年，中華汽車力推「以大帶小」製造業低碳化升級轉型計畫，比以前更有系統地帶領協力廠商一同減碳，最終找到11家齊做「減碳命運共同體」。總經費1.12億元，中華汽車總經理陳昭文大筆一揮：「准了！」

儘管經濟部工業局將以特別預算補助2700萬元，但其餘七成五的開銷，皆需中華汽車及供應商自籌。

供應商之一的友聯車材，是資本額8.7億、350位員工的中小企業，預計為「以大帶小」計畫投入1300餘萬元，汰舊換新變頻冰水主機、高效率馬達抽風系統、既有熱處理重油改為天然氣等，最終換來減碳734.8噸CO2e。

「一開始的確是要投入大錢，但後來是會回本的，」友聯車材總經理楊登宏說，因為製程改善減少能耗，每個月能省下不少電費。

陳昭文也為中華汽車自主減碳算了一筆帳：高效能空壓機一台至少1、200萬元起跳，換掉後可節省20～30％的電費，再加上政府補助，等於是把回本年限直接減掉一半。

另外，像是辦公區域更換為LED燈，工程一點也不浩大，但減碳潛力直逼10％左右。「花的錢其實不多，堪稱事半功倍，」陳昭文說。

田人豪則觀察到，各企業已開始爭搶綠色人才和資源，好比溫室氣體查證機構BSI的業務，已經排到明年。「你現在不做，明年還是得做，後年繼續做，而且愈晚開始做，成本就愈高。」

迷思3〉企業減碳很難嗎？

實際情況：先易後難。

陳昭文認為，帶領供應商做碳盤查、汰換耗能設備、改善製程減少用電等前期階段都不難，甚至是駕輕就熟，照表操課即可。但會有天花板，能做的事情，最終有一定的極限。

「特別是從100減到80，再減到50，可能都比較容易，」陳昭文比喻說，但若要從50減到40，再減到20，投後難。入的努力需要等比級數增加。

「真正做到零排放，不是靠買綠電、買樹來達成淨零，我認為，現有的技術還沒辦法達到，」陳昭文說。

迷思4〉供應鏈減碳要整合超多廠商，不易實現？

實際情況：供應鏈減碳可逐步實施，企業可鼓勵供應商從基本的碳盤查開始，漸漸引入環保實踐。

年產最高20萬台的國瑞汽車，扎根台灣逾35年，近年來，帶領70家供應商減碳，極具企圖心。

若是奉行「綠色採購」，動員似乎是水到渠成，先是鼓勵70家供應鏈廠商自發性制定3％減碳目標，並集結信昌、台灣電綜、中發、太平洋汽門及春翔等供應商，減碳量已達746公噸CO2e。

「以大帶小」的奧義之一，正是「大」怎麼做碳中和，再將經驗分享給「小」，「小的們」現學現用。

像國瑞汽車自身已訂定日常改善、製程革新、再生能源三大碳中和策略，再請供應鏈全體廠商展開環境見學會，共同減少碳足跡。

驅動供應鏈淨零轉型，無一例外，是先做碳盤查。正所謂減肥要先上體重機秤斤兩，才知道胖在哪裡。

國瑞汽車與40家供應商攜手，訓練80位碳盤查種子人員，完成溫室氣體盤查清冊及報告。未來還將推動進階版，邀十家進行整廠低碳化盤查與智慧化診斷。

迷思5〉減碳需要投入大量新技術？

實際情況：減碳可透過現有技術、流程改進、提高能源效率和循環經濟，而非必須大規模投資新技術。

很多企業沒想到，可能只要某個製程進行一些技術改進和設備調整，就能減碳。

「沒想到，既有的單門爐改為雙門爐，加裝一個門，生產效率就上去了，」參與中華汽車「1＋N」的供應商、江申工業總經理曾炯誌說，效率提升意味著同樣的電可以做更多：「我感覺減碳可以這麼簡單。」另一方面，優化運輸路線、減少庫存、改進供應鏈可視性等，同樣不需要斥巨資引入減碳新科技。

迷思6〉供應鏈減碳只是企業的事，不影響一般人的工作與生活？

實際情況：企業為減少碳排放而投入的成本，通常會轉嫁給消費者，一般人購買商品和服務時，也要為供應鏈減碳埋單，又稱「綠色通膨」。

「各位最近出國，會發現機票漲很多，我跟你講，以後會漲更多，」台灣永續能源研究基金會董事長簡又新透露。

原因是航空業追求2050淨零，自2024年起啟用永續燃油，在燃油中添加2％的生質燃油，價格比石油貴許多，相關成本會反映在運費和機票價格上。

這只是供應鏈減碳衝擊日常生活和工作的縮影。宛如骨牌效應，供應鏈減碳，一或將墊高人們的生活成本，二涉及一般人的工作機會和就業前景，三將影響大眾身處的環境與生活品質。

豈能說與你我無關？

迷思7〉供應鏈減碳是做功德，與業務利潤無關，要為善不欲人知？

實際情況：減碳不僅可降低環境影響，還能提升企業美譽度，吸引環保客戶，提升業績。

在各大企業紛紛立下「零碳軍令狀」的同時，碳揭露的透明度，是緊接而來的關鍵。

簡又新提醒，企業碳揭露如果不透明，一旦有事發生，企業會一下子被摧毀掉，「因為沒有人相信你拿出來的證據。」

長期投入ESG的仁寶電腦投資人關係處長張妍婷也發現，公司除了積極付諸行動減碳，也絕對不能低調地默默做，應該大聲宣告，讓整個行業、特別是客戶，甚至全世界都知道。

不但要一邊做一邊說，「還要說得非常大聲，」因為這樣的公開承諾，不僅對單一公司的長遠發展，有積極的影響，也有助於提高整個行業的競爭力。

文／邱莉燕

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網】