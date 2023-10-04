中颱小犬吹11級強陣風釀樹倒 台東恐見7米高浪中央籲當心

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小犬颱風來勢洶洶，暴風圈今（4）日上午接觸台灣陸地，行政院長陳建仁今午視察中央災害應變中心，由於今晚起東台灣、恆春半島及屏東山區有強風豪雨及長浪發生，氣象局預估雨量將破千毫米，陳建仁提醒民眾勿前往海邊觀浪，濱海公路注意行車安全，低窪地區慎防積淹水。

中央災害應變中心指出，受到颱風環流影響，東北部山區已有明顯降雨、蘭嶼陣風逐漸增強，東部及南部海岸今滿潮時間為晚間9時，沿海低窪及河口地區，須注意強降雨後排水不及造成的積淹水。因目前全台水庫蓄水量很高，水庫如有調節性放水，請及時發送預警資訊，並監控水位。

中央災害應變中心表示，針對坡地易致災區域，請加強監控並即時發布土石流警戒，對於潛勢溪流保全戶，應及早通報地方政府，於今晚入夜前執行預防性疏散撤離。

現已有台中市、台南市、高雄市、宜花東等12縣市災害應變中心提升一級開設，各地畫設1900警戒區域，目前陸續傳出多起路樹倒塌、招牌掉落等零星災情，幸好未有民眾傷亡。

在交通方面，畫設31處一級監控路段，台鐵西部幹線正常行駛，北迴線部分班次停駛，南迴線則全部停駛。高鐵、國道全部正常行駛，省道部分預警性封閉金崙大橋。國際線取消25班次，國內線取消87班次；海運部分則有基隆-馬祖、高雄-馬公、富岡-綠島及蘭嶼12航線、97航次停航。

中央災害應變中心指揮官林右昌表示，預計今晚到明天颱風最接近台灣，提醒各縣市政府招牌、路樹、圍籬等加強固定，做好預防性應處。新北市及基隆北海岸地區加強注意長浪，並畫設警戒區。

陳建仁指示，從今天開始到周五，全台應做好防颱準備，西南部山區、坡地及易致災地區，須落實雨量監控及抽水機具調度，內政部必須及時督導，落實查察通報機制。今深夜起雨勢加劇，各地黃色土石流警戒加強戒備，中央持續督導地方政府，千萬不要掉以輕心。