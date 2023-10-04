《通網股》啟動星鏈人才計畫 遠傳打造資安即戰力

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【時報記者王逸芯台北報導】因應企業資安需求急迫性提升，台灣資安市場產值也不斷擴大，估計2026年將達千億台幣以上，為號召更多有意投入資安領域人才加入，遠傳(4904)100%子公司數聯資安今年起啟動「星鏈人才培育計畫」，不需相關經驗，只要通過選拔入圍，就安排進行以美國國家網路安全人才框架（NICE Framework）為基準的密集培訓，經考評通過，立即升任正式員工，並進行適當職務安排，起薪高於業界水準，共吸引超過７百封履歷投遞，打造資安即戰力。

隨著企業資安需求提升，工研院產科國際所(IEK)估計，2026年台灣資安產業產值將達千億台幣以上，每年產值能達雙位數成長，顯示資安產業前景看好；不過根據「iThome 2023年資安大調查」，雖然目前有37.5%台灣企業都對資安人才有高度需求，但仍以即戰力為主，估計全台資安人才缺口高達8萬名，顯示資安人才需求相當急迫。

數聯資安看見資安人才與資源稀缺的根本原因，因此2023年擴大規模以「星鏈計畫」廣招人才，以職前培訓、累積實務、深耕發展三階段，提供完整紮實的資安培育環境。今年首次開放9位名額，就吸引逾700人踴躍報名，顯示求職者也相當看好資安領域未來發展的潛力。

針對有潛力入選者，數聯資安提供為期6個月密集全方位資安訓練課程，培訓架構參照美國國家網路安全人才框架（NICE Framework），以提升核心能力與人才素質養成；而培訓內容從基礎的網通資安訓練、資安證照考取，到跨部門輪調，讓入選者短時間內了解資安產業的技能與運作，考評通過後隨即正式晉用，依據個人職能安排合適職務及專案，並透過導師制度讓新進同仁更快速了解自身任務要點、縮短認知落差，同時透過教學相長，進而提升共享文化與創造力，提供了長期性資安專業培育。

數聯資安總經理李明憲表示，數聯資安一直在資安人才培育上不遺餘力，此次提高規模並以系統性的架構，讓整體培訓從點、線、面更完整、深入的實行，培養紮實韌性的資安人才，也讓更多年輕族群認識數聯資安開放包容、多元共融與重視團隊精神的企業文化。數聯資安也宣布今年是資安人才培訓計畫啟動元年，接下來將持續以開放、適性的企業文化重點培育更多優秀資安人才。