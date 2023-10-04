《航運股》BDI指數彈升 慧洋-KY9月每股稅前盈餘0.43元

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【時報記者莊丙農台北報導】BDI指數在8月中旬後開始回升，慧洋-KY(2637)營運轉佳，9月合併營收為13.05億元，年減30.31％，營業利益為2.37億元，年減65.7％，但優於上月0.72億元，稅前盈餘為3.21億元，亦較上月1.42億元倍增，年減54.17％，每股稅前盈餘為0.43元；累計前3季合併營收為121.00億元，營業利益為19.64億元，稅前盈餘為18.54億元，年減8成，每股稅前盈餘2.48元。

由於巴拿馬運河乾旱，使該區域船舶周轉率下降，又逢美洲穀物及澳洲煤礦出貨旺季，在指數與運價反彈下，帶動慧洋9月營收成長，營業利益率亦由上月6％回升至18％。

9月董事會通過船舶處分決議，將以總價0.61億美元處分兩艘海岬型船舶，預計處分利益約0.22億美元。慧洋指出，公司主要營運重心為巴拿馬型以下中小型船舶，再者因應環保法規日新月異，汰弱船齡過高、符合法規困難的非節能船，為目前船隊規畫的核心政策。

第4季進入美洲穀物及澳洲煤礦等出貨旺季，維持指數與運價在一定水準之上，此外，今明兩年公司依市場價格積極處分舊船，處分利益將依實際交船時承認列，同時亦積極打造中小型節能新船，目前慧洋所有新造船訂單皆為NOx第三期環保節能船，總計尚有13艘尚未交付，第4季展望較上季樂觀。