外資大砍8檔金控逾萬張 00929逆勢連8買

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【旺得富理財網 王順泉】美國勞動市場意外走強，加劇市場對升息的憂慮，美10年期公債殖利率狂飆突破4.8%，續創16年新高，美元指數同步大漲突破107關卡。利空衝擊台股匯市齊殺，台股盤中重挫超過250點，終場仍大跌180.96點，收16273.38點，成交量2,382億元。台積電下跌9元，廣達、聯發科逆勢收紅，國泰及元大2檔美債正2 ETF暴跌逾5%。

今天外資賣超259.09億元，投信買超22.17億元，自營商賣超77.75億元，合計3大法人賣超314.67億元。

台股成為外資提款機，今天大量賣超晶圓雙雄、金控股、中鋼、面板雙虎等佔權值較重的個股，導致指數大跌。賣超第一名為聯電3.18萬張，台積電也減碼1.36萬張。

賣超最多的類股為金融股，玉山金、新光金、開發金、中信金等4檔入列賣超前10名。另外還減碼台新金12,337張、富邦金11,584張、合庫金11,298張、華南金11,288張。總計賣超逾萬張的金融股高達8檔。

雖然外資大賣台股，但對於人氣夯的高股息ETF 00929持續加碼，今天續買4千多張，累計連8買共8萬1,590張。

法人表示，台股周一反彈之後，接著連2天大跌，加上台幣走貶、外資提款，更衝擊市場信心。雖然國際利空頻傳，不過觀察技術面，台股仍處在8月以來箱型震盪區間之內，大盤臨近箱型底部位置，加上KD指標低檔背離，反彈機會不小；中長線來看，景氣燈號連10藍、處於谷底復甦階段，操作不宜過度偏空。

外資今天買超上市個股前10名為：矽統(2363)9384張、華通(2313)4,911張、復華台灣科技優息(00929)4,205張、聯嘉(6288)3,838張、富邦恒生國企正2(00665L)3,118張、神達(3706)2,946張、廣達(2382)2,837張、華航(2610)2,677張、元大滬深300正2(00637L)2,424張、陽明(2609)2,132張。

外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)31,836張、玉山金(2884)23,900張、新光金(2888)22,429張、友達(2409)19,063張、開發金(2883)18,579張、中信金(2891)17,330張、中鋼(2002)16,516張、台積電(2330)13,699張、群創(3481)13,685張、復華富時不動產(00712)12,951張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。