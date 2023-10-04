淨零轉型 中興工程研討會探討綠能工程新趨勢

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臺灣地區碳排放量約有90%來自於能源使用，電力與能源系統如何有效地達成2050淨零目標，為推動淨零轉型重要關鍵。配合政府政策，中興工程顧問集團及中國工程學會於10月4日共同舉辦「2023淨零轉型大勢下的綠能工程技術研討會」，邀請產官學研專家一起研討電力與能源轉型工程技術發展，從前瞻性規劃、綠色能源發展、淨零排放新技術、環境永續等面向，引領電力與能源產業淨零轉型。當天共有產官學研專家共有約340人參加。

中興工程顧問社曾參寶董事長表示，中興工程集團各公司長期協助各級機關、公民營事業機構推動電力與能源轉型。在企業ESG永續新思維下，「Zero-Emission」為企業首要責任，故減少碳排放已成為基礎建設，尤其是工程企業經營之主流價值。綜觀中興工程集團工程技術服務範疇，在基礎建設工程全生命週期各階段，含括規劃、設計、施工階段的碳排放，營運階段的能源續用、運輸及資源循環利用，如能導入環境永續思維，將可協助公民營業主加速邁向淨零轉型。有感於此，中興工程顧問社已推動淨零、數位雙轉型，將作業流程優化與智慧化，啟動組織碳盤查，針對本身的營業活動與所承擔的工程作業，加強推動節能減碳措施，期為臺灣2050淨零排放目標貢獻心力。

經濟部能源署李君禮副署長指出，我國的能源轉型目前正透過「增氣、減煤、展綠、非核」4項策略，促進電力系統 低碳化、提升系統韌性，在達成淨零目標的同時兼顧 穩定供電。2022年臺灣地區再生能源發電量創歷史新高，達238億度，佔我國發電結構8.28%。能源署正透過法規制度檢討修正、獎勵誘因機制建立、國際合作與交流，建構友善發展條件等方式提供誘因，大家應把握淨零排放契機，極大化發展具本土優勢之再生能源及前瞻能源技術，帶動我國低碳產業綠色成長商機。

中興工程集團期待透過本次研討會的辦理，提升國人對於電力及能源工程之了解與重視，並與產官學研各界攜手合作，共同應對未來之挑戰，達成我國2050淨零轉型目標。