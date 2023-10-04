台企聯捐贈500萬元 支持台東教育與健康照護

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「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（簡稱台企聯）3日捐贈新台幣500萬元給台東縣，用實際行動關心、支持台東的教育與健康照護，並由台東縣長饒慶鈴代表接受。饒慶鈴表示，此次善款將幫助台東縣內學生的教育及照護經費，如提供體育特長學生多元學習出國競賽旅費，以及做為弱勢急重症個案照護用途，也藉此鼓勵更多企業和個人參與支持台東教育的發展，共同創造更美好的未來。

台企聯關注並支持台東縣的教育發展，希望能夠協助台東地區優秀選手和學童。饒慶鈴表示，透過台企聯的慷慨捐贈，相信台東縣學生將有更多機會參與各類國際比賽，接觸更多元的競賽環境，進一步提升能力與國際競爭力。

台企聯會長李政宏指出，他個人非常喜歡多元文化、風景環境優美的台東，希望這筆捐款能夠為台東縣學生的未來和社區發展做出實質貢獻，並對台東縣政府在提供教育和照護服務方面的努力表示支持。台東縣政府也對台企聯的慷慨捐贈表達衷心感謝，承諾將這筆資金用於最需要的地方，以造福當地學子與社群。

捐贈款項包含台東弱勢急重症個案照護經費，以協助癱瘓、重殘等急重症個案的長期照護與康復需求，盼減輕患者及其家庭的經濟負擔，同時提升醫療照護品質，確保患者能夠得到適切的護理和康復支援。

這筆款項也會用在幫助縣內學生，像是提供多元學習出國旅費的補助，支持學生參加各種出國比賽，無論體育或科學競賽，都將得到資金的支持，讓他們不再擔心經濟狀況，可以勇敢追求夢想和提升自己，有機會擴展視野、培養全球競爭力。這也是對縣府長期致力於教育改善的一種認可和鼓勵。