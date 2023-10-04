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西拉雅大圳之路自行車漫遊 單車女神「舒舒」代言衝人氣

  • 中時即時 張毓翎
西拉雅國家風景區管理處大圳之路自行車漫遊，邀請單車女神「舒舒」（左）代言衝人氣。（張毓翎攝）
西拉雅國家風景區管理處大圳之路自行車漫遊，邀請單車女神「舒舒」（左）代言衝人氣。（張毓翎攝）

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山海圳國家綠道中的「大圳之路」，貫穿西拉雅國家風景區轄區，西拉雅國家風景區管理處為了行銷這條路線特色，將於10月21日舉辦「菱波騎遊」自行車活動，分為23公里組、10公里組，緊接著明年元旦特別規畫大圳之路8公里健走活動，西拉雅風管處這次請來土耳其單車女神「舒舒」代言衝人氣。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，21日自行車活動採網路報名，23公里的「菱波官田線」騎乘體驗，比較適合大人參加，限額300人；至於10公里的「西拉雅田田圈線」則適合年紀較小的孩子，限額60人，報名費皆為150元，民眾只要報名即可獲得選手包等紀念品，物超所值。

徐振能說，明年結合「台南400」及台灣燈會，將在1月1日舉辦大圳之路健走活動，路線將從茄拔天后宮出發前往官田遊客中心，大約8公里的路程，人數限額400人；民眾只要完成菱波騎遊」、「大圳健走」活動可各別獲得專屬獎牌外，只要是連2場活動都有參加，還會加贈獎牌，湊成一個完整的大獎牌。

西拉雅風管處表示，21日自行車活動除了設置裝置藝術讓民眾拍照打卡，當天只要報名並完成親子型的西拉雅田田圈線，就可獲得甜甜圈1份；明年1月1日「大圳健走」，當天則由2021年入圍第32屆金曲獎最佳新人獎的李浩瑋做壓軸演唱，千萬不能錯過。

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