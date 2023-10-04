新手爸媽最愛「傑西寶寶」　受邀進駐2023台北婦幼展

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第25屆台北國際婦幼展即將在10月6日至10月9日，一連四天在台北世貿一館登場，只要上網索票即可免費入場！在南台灣許多新手爸媽超喜愛的「傑西寶寶」副食品，也受邀參展，這次參展帶上新口味給媽咪們試吃，更祭出超殺寄杯優惠，最低平均一杯只要41元，買越多越划算，全台門市皆可跨店提領，讓傑西寶寶成為新手爸媽的育兒神隊友。

現今新手爸媽雙薪家庭忙碌，很多爸媽對於如何製作寶寶副食品感到焦慮，網路上時常看到「挫敗」經驗談，包括有媽咪花了大把時間採買、洗洗切切，好不容易完成副食品，寶寶卻不太買單。也有媽咪按照食譜，製作大量的食物冰磚，最後寶寶只吃一兩口，絕大部分都進了垃圾桶。

傑西寶寶聘請專業營養師調配口感，滿足不同階段寶寶所需的養分，研發出寶寶粥就能解決新手爸媽這些問題，這也是孩子轉換「營養跑道」的關鍵期，不能輕忽！寶寶從四個月開始，就能「少量多樣化」的餵食副食品，尤其四個月到九個月，是訓練寶寶免疫耐受性的黃金期，這個時期吃多吃少是其次，最重要的是「養好胃口、吃出興趣」。

傑西寶寶表示，寶寶四個月後就可接觸副食品，一開始可以吃米泥，使用單一食材和粥打成泥狀，因為四個月的小朋友還沒長牙齒，所以用泥狀去訓練吞嚥的能力；到了六個月左右，就會有小寶寶粥，因為寶寶開始準備長牙齒了，將食材磨碎搭配一點粥，讓寶寶慢慢訓練把食材磨碎的能力；八個月左右就是所謂大寶寶粥，可把食物磨碎，再與粥下去混合，訓練寶寶咬合能力；到了一歲就可吃些大人食物或是燉飯系列，讓寶寶使用湯匙挖來吃，訓練寶寶發展協調能力。

傑西寶寶擁有自家實驗室及工廠，所有產品一律送驗，符合SGS標準，站在第一線為消費者把關，寶寶粥口味更多達60種以上，針對四個不同年齡層來做區分，依照咀嚼能力、吞嚥能力等等，來製作不同菜色做搭配，適應食物多樣化！

傑西寶寶副食品堅持「不調味」、「無加鹽」 ，味道來自食材天然的香甜，以及食材本身的鈉含量，沒有人工刻意添加，堅持不加添加物、不用調味，只給寶貝們最原始的滋味，感受天然食材的美好。

這次傑西寶寶北上國際婦幼展推廣，歡迎所有新手爸媽到展櫃前(展櫃編號C728)諮詢交流，任何關於寶寶副食品的疑難雜症，現場有專家一起經驗分享及教學，解決爸媽們的疑問。

傑西寶寶官網: https://www.jcbaby.com.tw/