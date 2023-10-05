基本工資八年漲八次 你為何無感？

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總統蔡英文就任八年來，基本工資年年調漲，月薪由最初20008元調漲37.3％，至27470元；時薪也由120元調漲52.5％，來到183元，落實了「照顧基層勞工」的承諾，但為何大多數的台灣民眾，對這項調薪政策，從最初的期待滿滿走向無感？

長年來，台灣勞工總數約維持在1150萬人，勞動部預估此次基本工資調漲，合計約有200萬名本國勞工受惠，占比不到全台勞工的1／5。若將台灣勞工的薪資分五等位數，受惠的對象大多集中在最底層的一群，從打擊面來講，或許解釋了民眾普遍無感的一部分原因。

打擊面小，CPI與實際脫鉤

基本工資調漲的目的，主要是不影響通膨、失業率的前提下，維持弱勢勞工的薪資購買力不變。104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄受訪指出，基本工資調漲，受惠族群以打工族、清潔工等技術力較末端為主。

以保全為例，雖然一個月的薪資大多可達4、5萬以上，但每月工時都230個小時起跳，「扣掉加班費等加給，基本上就是領基本工資而已。」

這讓薪水在基本工資以上的民眾，往往會覺得基本工資調漲「與我何干」？甚至還會因為自己的薪水與基本工資差距逐步拉近，產生相對剝奪感。

另一個民眾無感的原因，或許可從此次基本工資審議委員會的插曲得出：將17項重要民生物資CPI納入，導致資方氣得一度離席。顯示民眾感受到的實際通膨壓力，讓他們覺得就算拿到手上的工資多了一些，但扣掉高漲的物價，留在手上的也所剩無幾。

「從基本工資調漲的原則來看，目的是要維持勞工的薪資購買力不變，但現在的CPI指標，的確無法反映勞工實際感受到的通膨問題。」中華經濟研究院助研究員賴偉文解釋，CPI指標是由九類、1000多種商品加權平均後得出的數字，但一個普通的受薪階級，不可能購買全部這千餘種商品，大多會集中在其中幾項物資上，導致一般CPI指標與民眾對價格的實際感受，出現脫鉤的現象。

除了CPI與人民感受的脫鉤問題，由於現階段基本薪資的調幅公式，大體上為：CPI漲幅加上1／2的GDP增幅，近年來，全球經濟大受新冠疫情的影響，儘管台灣經濟年年成長，但是對於專做出口、國內市場的企業來說，感受也各不相同。

以今年為例，台灣景氣呈現內熱外冷的狀況，住宿、餐飲等專做國內市場的產業，營業額與年增率創下歷年新高，但同時以製造業為主的出口產業，卻陷入去庫存窘境。主計總處預估今年經濟成長率為1.61％，但對出口產業來說，恐怕早已是負成長。

賴偉文表示，目前的基本工資審議委員會，對基本工資究竟要調升多少，並沒有一定的標準，包括要參考哪個指標做為物價通膨指數？不同產業結構是否也要納入考慮？調升多少百分比可能會對產業、勞工造成影響？統統付之闕如。這些問題都凸顯了，久聞樓梯響，不見人下來的「最低工資法」重要性。

調幅無標準，淪喊價大賽

現階段台灣基本工資調漲過程，宛如沒有遊戲規則的「喊價大賽」，沒公正第三方機構做的薪資調幅研究分析，勞資雙方顯少達成共識。未來台灣經濟若急轉急下，1997年至2007年基本工資凍漲的「失落十年」，恐將再次來臨。

賴偉文說，就他對企業方的了解，「他們的概念是，調沒問題，但要有一個標準，不能隨意喊價，不能去年這樣，明年又變了樣。」他以新加坡的「全國工資理事會」（NWC）的運作為例，要調薪多少，一定會有第三方公正機關進行研究，分析不同的調幅會影響多少勞工、對產業面的衝擊等等，給予勞資雙方客觀的數據，達成共識訂出合理的調漲幅度。

台灣的低薪問題，被許多勞團斥為「國恥」，每年均要求基本工資大幅調漲，但賴偉文說，台灣的低薪問題，背後牽涉多項因素，「基本工資不是造成台灣低薪的問題，也絕對不是單靠調漲基本工資就能解決。」

不過，基本工資的調漲，對資方來說，確實也有一定的加薪壓力。根據賴偉文向企業做過的問卷調查，以今年基本薪資調漲4.05％為例，對每月月薪在基本薪資以上的勞工來說，「（薪資調幅）基本上會比4.05％低一點點，但還是會上升、增加。」

況且，基本薪資的調漲，增加的用人成本，除了直接發給員工的薪資外，還包括勞保、健保等七類跟基本薪資綁定的「法定勞動成本」，這些法定成本約占人事成本的17％～18％，對企業來說也是一筆龐大的負擔。因此，基本薪資的調漲，不能過快、過高，否則台灣恐陷鄰近韓國青年失業率飆升，物價失控的苦果。

此外，坊間普遍傳聞，台灣基本薪資的調幅之所以未能大步走，主因是「本勞、外勞薪資未能脫鉤」所致，不過，這點在實務上有相當的困難。鍾文雄透露，早在馬政府時代，幾乎每一任總統、勞動部長都曾思考過這個問題，但若將兩者的薪資脫鉤，將違背台灣人權立國的原則，也勢必引來國際勞工組織（ILO）等國際組織批評「侵犯人權」，台灣的國際形象恐將大傷，不利國家利益。

專家：薪資透明化是解方

除了歧視問題外，賴偉文也指出，就資方的觀點來說，「聘一位外勞所需要支付的成本，不見得比本勞還低，」既然如此，那將本、外勞薪資脫鉤的目的何在？外界對這個問題似乎有些過於擴大解釋。

要解決台灣的低薪問題，關鍵突破點或許在「薪資透明化」。根據主計總處的統計資料顯示，2016至2022年，台灣每年經濟成長率均在2％以上，超過半數更來到3％以上，甚至2021年還飆漲至6.53％，成長率在已開發國家鶴立雞群。總體GDP也從逾17.5兆元，成長到逾22.6兆元，增量近1／3，表現亮眼。

但勞動部的統計數據卻顯示，台灣的實質總薪資（月薪加獎金）成長幅度，卻不如GDP成長亮眼，2016年的實質總薪資平均為4萬9266元，2022年的實質總薪資平均為5萬3750元，趨勢上確實有所調升，但相較GDP大幅增長近1∕3，調幅微乎其微，顯示台灣經濟成長的最大果實，最大一塊被資方分走。

賴偉文說，台灣目前的就業市場，勞資雙方仍「資訊不對等」，不但勞工間的薪資不透明，連企業的獲利多少也不透明，員工不曉得自己對企業的價值，導致資方站在相對強勢的地位，讓勞方很難要求加薪，只能被動接受資方給予的薪水，「這也是為何基本工資調漲，成為勞工跟資方談薪的唯一依據。」

鍾文雄也建議，政府應該對企業分潤員工，多做一些強制性的規定，目前證交所每年都會公布上市櫃公司的年薪排行榜，觀察董監事是否有肥貓，或是EPS表現亮眼的企業，對員工的調薪幅度是否過低，「已經慢慢有這種氛圍，看這個合理性，但還沒有強制性，只是鼓勵而已。」

未來政府這類作法或許可以賦予強制力，讓勞資雙方的蛋糕分配更公平，也讓台灣擺脫多年來「低薪」的惡名。

文／林仕祥

【本文摘自遠見雜誌10月號；更多文章請上遠見雜誌官網】