剛畢業就遇經濟放緩 中國青年自求多福

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【中央社記者呂佳蓉北京4日電】從年初開始，中國年輕人的動向一直備受關注。這些「95後」（1995年後出生者）或「00後」才剛投入職場，但是在政府這隻「看得見的手」干擾之下，機會沒了，取而代之的是集體焦慮。

今年是中國歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3年後放開防疫管制的首年。經濟沒有開紅盤，青年失業率更令人憂心，一些年輕人從年初開始前往寺廟，燒香拜佛求工作。北京的雍和宮求問事業一向靈驗，成了心靈寄託之所，這也讓此寺廟多出許多年輕面孔。

在北京，還有一個地方走紅。位於北京門頭溝區的地鐵S1線「上岸站」，成功升級為網紅打卡點，因為對「考公」（考公務員）、「考研」（考研究所）的考生而言，這一站名「上岸」象徵成功，與之合影可以沾沾喜氣，許多考生爭相前來打卡祈福。

當列車廂的跑馬燈顯示「下一站，上岸」，好似數以百萬的考生脫離了苦海。

然而，這一苦海可能與政府「看得見的手」有關。疫情3年，再加上2022年堅定固守的防疫清零政策，令各行各業雪上加霜；近幾年的監管政策，令補教業、遊戲行業遭受嚴重打擊，如果再加上之前對房地產行業的「三道紅線」，許多原有可以吸納社會的職缺，在政策下令下，一夕之間化為烏有。

消費降級、儲蓄增多，最困難的情況還在持續當中，這也是官方所說中國經濟復甦「波浪式發展、曲折式前進」的過程。但是，在畢業之初，剛好趕上中國經濟放緩的年輕人，他們的挫敗感該如何擺放？

1978年，時任中共領導人鄧小平以「實事求是」為精神，開啟改革開放，當時鄧的「黑貓白貓論」成為了歷史名言，為中國經濟定錨方向。下一階段，中國政府如何讓經濟復甦，解決中國青年的就業問題，考驗著中國政府的智慧。