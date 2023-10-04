用一鍋多料理的飛利浦小香鍋打造理想廚房

小坪數溫馨宅如何打造理想廚房？交給飛利浦小香鍋－Q 彈鎖香多料理電子鍋，滿足你一鍋多料理的渴望！小香鍋是一款能夠滿足 1 至 4 人份量的小電鍋，具有 8 大料理模式，微電腦一鍵料理，一鍋到底即可完成多種甜鹹料理，提供小宅租屋族與小資族高品質的電鍋新選擇。10 月 2 號於 MYFEEL 群眾集資平台新品上市，商品推出後 24 小時內隨即突破 100 萬亮眼佳績，優惠活動將持續至 11 月 15 號為止。

每個人每天都煩惱的問題：今天吃什麼？一起用小香鍋 8 大料理模式，天天變化各式料理，創造美味與驚喜，每次下廚都新鮮。8 大料理模式包含煮湯、煲湯、煮粥、煲仔飯、蛋糕、優格、快煮、保溫，除了能完成炊飯、煮粥等等經典主食，也能方便的製作甜點，填飽你與家人的胃。

小香鍋豐富的料理可能性，友善烹飪新手，提供更多電子鍋下廚的靈感。更安心的是，不需擔心電鍋炊飯過程中會燒焦黏底，因為小香鍋搭載飛利浦精準控溫技術，在電鍋的頂部與底部兩側皆有溫度感應器，將自動偵測調整煮飯過程中最適合的溫度，把飯煮得更Ｑ彈，並且催化米芯釋放令人胃口大開的米香，炊出晶瑩飽滿的米粒。小香鍋內鍋更採用麥飯石塗層，不易沾黏、好清洗，省下飯後洗碗的功夫。

時尚簡約廚房百搭 輕鬆打造理想廚房

飛利浦小香鍋－Q 彈鎖香多料理電子鍋有 2 種顏色提供消費者選擇，最熱銷的款式為雲朵白搭配玫瑰金的時尚組合，另一款為芝麻黑加上銀絲環邊的優雅配色，4人份的電鍋小體積又美型，櫥櫃收納起來美觀便利，善用小坪數廚房的空間，打造簡單不擁擠的下廚環境。

飛利浦小香鍋－Q 彈鎖香多料理電子鍋時尚雙色，左為芝麻黑，右為雲朵白。圖／MYFEEL 提供

簡單煮，開鍋就噴香，小香鍋以群眾集資進入台灣消費者的視野中，並提供最優惠的早鳥預購方案，讓想在家料理的租屋族與小資族們不傷荷包搶先入手，用一鍋多料理、美型小體積的小香鍋打造屬於自己的理想廚房，目前已超過 400 位消費者預購支持，總計金額突破 100 萬元，小香鍋新品上市優惠活動將持續至 11 月 15 號為止，詳情請上 MYFEEL 群眾集資官網查詢：https://myfeel.design/gTL2y