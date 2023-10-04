蜜棗果期逢小犬颱風攪局 高雄副市長赴燕巢關心颱風整備

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高雄燕巢區正值蜜棗花果期，針對小犬颱風暴風圈觸地，棗農為降低颱風影響，緊急加強固定設施網布及田區排水，高雄市副市長羅達生也前往燕巢蜜棗產區關心棗農整備情形，並提醒農友，隨時留意最新天氣資訊，加強田區整備、疏通排水，以減輕損失。

高雄蜜棗種植面積約756公頃，全國第一，主要產集中在燕巢、阿蓮、田寮、大社、六龜等區，也是全國蜜棗評鑑的常勝軍。

目前正值蜜棗花果期，因颱風來襲，羅達生前往燕巢區關心蜜棗農民的颱風準備與農田的加強防範，提醒蜜棗棗枝宜加強固定，設施覆蓋網布，並加強固定，以減輕風災影響，降低枝幹折損風險，同時並加強田區排水，減少田區積水影響植株生長。

棗農胡進成經營靜園農場，也配合農業局的智慧農業計畫申請了一些環境監測設備搭配草生栽培生產高品質的蜜棗，目前蜜棗陸續開花結果中，胡進成說，為了降低颱風影響，今天也將設施網布加強固定，並且加強田區排水，希望將颱風影響降到最低。

羅達生指示農業局應加強針對智慧農業推廣及省工機械開發服務更多農民，並提醒高雄農友可多加利用市政府開發免費使用的「高雄農來訊」，瞭解最新作物防災資訊，掌握高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失。

高市府表示，農友若因颱風害造成農作物損失，也請向當地區公所通報，並可多加利用農業部開發農產業天然災害現地照相APP拍攝作物受災照片，以利公所查報，市府將積極爭取救助，協助農民。