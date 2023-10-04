耗時3年斥資5725萬 北市新工處建「3D道路、人行道」圖資系統

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台北市於2014年啟動路平專案至今已接近10年，再加上極端氣候影響，市內許多道路都有待重鋪或養護。為了即時檢視道路與人行道現況，北市新工處將建置「3D道路、人行道」圖資系統；針對市內156處坑洞潛勢區，也會鋪設透地雷達。市長蔣萬安也裁示，路面可能會發生致災性孔洞的狀況，請相關管線單位都要落實定期巡檢，並視實際情況，擴大或增加巡檢人力。

新工處長林昆虎表示，從今年起將耗時3年5725萬，建置3D圖資系統，除了即時檢視市內道路狀況外，人行道也能以3D方式呈現，並且依據道路鋪設狀況、人行道易行性，區分為紅、黃、綠3種顏色區塊，就能快速檢視需要即時養護的道路路段，以及急需改善行人路線的人行道。

林昆虎說，目前人行道普查持續進行當中，目前已經陸續完成民權、民生、南京、市民大道等路段，過程中也發現部分缺失，例如針對人行道各街廓沒有對齊部分，後續都會研議改善方案，今年主要以道路寬度30米以上的附近人行道為首要普查目標，明年則是會擴大到12米以上的道路人行道。

至於針對今年較常出現的路面坑洞事件，林昆虎則表示，已經針對市內畫設156個坑洞風險潛勢區進行透地雷達掃描，並將會依照坑洞的深度、大小，區分為S、A、B、C等4個等級，依序為「立刻緊急處理」、「每年定期追蹤」、「每3年定期追蹤」、「每5年定期追蹤」。

對此蔣萬安則表示，新工處要持續針對老舊路面的更新專案，提出具體的作法與期程，進一步改善台北市的道路品質。至於針對路面可能會發生「致災性孔洞」的狀況，蔣萬安也強調，相關管線單位都要落實定期巡檢，新工處也要針對路面下陷還有孔洞巡檢提出整體方案，讓市民可以安心。

針對人行道空間改善，蔣萬安也要求相關單位3年內完成人行道的普查，也要請新工處加強巡檢人力，針對缺失即時改善，同時也要留意標線是否清楚，有賴跨局處單位進行即時處理。