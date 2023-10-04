野灣協會攜手SoundOn 聲浪投入ESG，合製《野灣野生動物醫院》節目

用聲音說動物保育故事！野灣野生動物保育協會攜手聲音經濟第一品牌 SoundOn聲浪投入ESG，推出最新共製Podcast 節目《野灣野生動物醫院》，首度帶聽眾用耳朵進入花東地區第一，也是唯一非營利的野灣野生動物醫院，透過 Podcast 認識動物醫院中發生的動物故事和角色。節目訪問也是獸醫師的野灣協會創辦人兼秘書長綦孟柔、長期關注保育議題的製作人兼主持人白心儀等人，分享野生動物保育的動人故事。新節目將於 10 月 4 日起每周三上架，在 SoundOn、Apple Podcast、Google 播客、Spotify、KKBOX等播放器皆可免費收聽！

《野灣野生動物醫院》帶聽眾走進位於台東池上的非營利野生動物醫院。醫院裡醫治的除了穿山甲、黑熊、大冠鷲這些保育類動物之外，常見的麻雀、紅鳩、山羌也是醫院的常客。為什麼要大老遠跑到池上開動物醫院？在野生動物醫院工作的人類需要有什麼特殊技能？手把手養大的動物長大野放會不會偷哭？節目由野灣協會兩位投身於野生動物保育的年輕人詹欣穎與王時瑋主持，首次嘗試透過「聲音」帶著大家認識醫院裡面的動物來賓和醫院重要的角色職務，從創辦人、獸醫師、保育員、研究員、環境教育專員、公益勸募專員等不同職務、不同角度，挖掘野生動物醫院中不為人知的知識和故事！

《野灣野生動物醫院》節目開箱野生動物保育的第一線工作，藉由訪問野灣協會不同職務內容的夥伴，從野保日常的第一視角出發，帶著聽眾朋友們，更真實深入野生動物救援、保育的秘辛與成就感。首季邀請東台灣從事野生動物救傷及保育工作多年、也是野灣協會創辦人兼秘書長綦孟柔，述說創辦野灣協會，以及東部第一家非營利野生動物醫院的艱苦與快樂，並呼籲「保育野生動物，沒有人是局外人」！特別來賓邀請到自稱「被動物選中」的白心儀主播，曾為動物跑遍全球，看過無數瀕危動物因而萌生為世界瀕危動物發聲的決心，將在節目中分享跑遍世界遇到的動物保育故事。

SoundOn 聲浪表示，我們持續透過「聲音」培力各個社會團體，讓每個聲音、每種訴求都能夠以最有感染力的「聲音」，打動受眾的心。非常興奮與野灣協會合作，提供專業製作、平台託管服務與媒體行銷資源，讓更多人認識台灣山林的原生種動物及環境教育觀念，善盡對環境、對社會的企業責任。

《野灣野生動物醫院》第一季共8集，10 月 4 日起每周三上架，在 SoundOn、Apple Podcast、Google 播客、Spotify、KKBOX等播放器皆可免費收聽。節目連結：https://solink.soundon.fm/wildone