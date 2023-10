「搖滾台中」10／7開唱 30組樂團接力演出

今年邁入第16屆的「2023搖滾台中」將於10月7、8日登場,包括金曲最佳樂團滅火器Fire EX.、金曲最佳華語男歌手入圍的鶴The Crane等30組來國內外樂團將接力演出,市府新聞局4日舉辦宣傳記者會,台中在地音樂人「老諾」當場獻唱自創歌曲《Fly to the Future》,現場氣氛HIGH翻。 日本歌手DAI及在「2023搖滾台中」記者會中獻唱自創歌曲,帶動現場氣氛,而台中在地樂團「狗吠火車」也現場演唱,邀民眾10月7日、8日一起搖滾。 台中市副市長王育敏表示,搖滾台中已是舉辦16年的品牌,今年特別邀請泰國、韓國、日本等國際樂團參與演出,以「國際開唱」的主軸,加上台灣在地團體,總共有超過30組樂團以熱鬧、豐富的曲風帶來音樂饗宴;特別感謝每年參加演出的團體持續累積台中市的音樂量能,讓搖滾台中活動1屆比1屆更盛大。 新聞局指出,今年搖滾台中的主題為「Fly To The Future」,演出團體包括滅火器Fire EX.、鶴The Crane、人氣台語搖滾樂團拍謝少年、YouTube總點閱率超過7千萬的老王樂隊與新生代樂團芒果醬Mango Jump、金曲獎最佳新人持修、台中在地樂團固定客等,10月7日、8日將在文心森林公園帶領民眾飛向未來。 今年活動規畫「飛翔舞台」、「跳躍舞台」及「衝擊舞台」3大舞台,透過輪番演出的方式,盼為台中注入更多音樂量能。王育敏強調,除了搖滾台中,台中市接下來還有國慶焰火、爵士音樂節及台中購物節等一連串活動,邀全國各縣市民眾到台中聽音樂、看焰火及採購。