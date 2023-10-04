秋季虎頭蜂更凶猛 「可反覆攻擊」動保處籲登山須注意

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年入秋發生多起蜂螫事件，分別於瑞芳山區、石門青山瀑布步道、烏來內洞國家森林遊樂區相繼發生，目前皆已封鎖相關步道，並由當地區公所設置警示標誌。秋天是虎頭蜂築巢繁殖季節，蜂群體型會增大、警戒性提高，變得更加兇猛，民眾盡量避免於秋季9月至11月間從事登山活動，若在外登山，應待在登山步道上活動，切勿離開步道範圍進入密林或小徑活動。

新北市山區蜂螫事故發生，動保處均在接獲通報後第一時間前往搜尋蜂築巢位置，瑞芳區四腳亭案件及石門青山瀑布雖已摘除，為避免蜂群未離去產生蜂螫危險，仍會封鎖登山路線，並請各登山協會、區公所、轄管理登山步道相關單位，向民眾宣導避免前往人煙罕至叢林區，加強山林步道巡查，當發生蜂螫事件時，所轄維管單位應盡速將路段封閉，設置警語，提醒民眾小心蜂出沒，並禁止出入已封鎖登山路段。

動保處表示，每年夏秋為虎頭蜂活動高峰期，尤其秋季虎頭蜂群攻擊性最高，呼籲民眾秋季期間勿前往無人維管場域、人煙罕至的叢林區、野生動植物棲息地，勿再前往已封鎖區域內驚擾蜂群，且部分虎頭蜂的螫針能重覆攻擊，不像一般蜜蜂螫完人後自己也會死亡，危險性尤高。

為了避免蜂螫事件，國立中興大學昆蟲學系副教授吳明城建議採取以下預防措施：看到虎頭蜂盤旋應盡快離開，切勿驅趕攻擊，避免引來更多蜂群。戶外運動建議穿著淺色衣物。戶外活動中謹慎觀察周圍環境，特別是樹上、草叢和樹叢中是否有蜂巢或虎頭蜂的跡象，如果發現疑似球狀的物體掛在樹上或在植被中，或聽到嗡嗡聲響應盡快遠離。如不幸被虎頭蜂螫傷，應盡快離開受到攻擊的區域。到達相對安全的地方後，應使用水清洗螫傷處，洗去攻擊蜂留下的費洛蒙，減少游離蜂再次螫傷的風險。

動保處強調，捕蜂是一項具有高風險性質的工作，為確保安全，民眾勿嘗試自行移除蜂巢。如果需要動物救援或有移除蜂巢需求，可撥打新北市動保處24小時通報電話02-29596353或1999市民專線。