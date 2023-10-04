「洪啟義翰墨藝術之旅」U.CR＋永續協會與大千藝術，新書發分享會

由中華民國健康促進與社福永續協會及大千藝術中心與共同主辦與U.CR+必和創意設計有限公司共襄盛舉協辦「洪啟義翰墨行旅新書分享會」將於112年10月6日（星期五）下午二時，在台北市民權西路20號12樓的大千藝術中心舉行。本次活動誠摯邀請文化藝術界的朋友及愛好者共襄盛舉，一同探討與欣賞書法藝術。

藝術家洪啟義，洪啟義大師金門人，耄耋壽八十三歲。受教於著名書法大師謝宗安，並於書法界獲得「當代撰隸能手」的美譽。大師30年來孜孜不倦地研習書法，並不斷自我提升。並在書法界以其精湛的技藝和深厚的造詣贏得了廣泛的認可和高度的評價。洪啟義大師對書法的追求孜孜不倦，他用了三十年的時間不斷研習和提升自己的書法藝術。他的努力和才華得到了國際的認可，其作品在2010年榮獲了中國郵政發行郵票的榮譽，這是對他作品的一項極高的讚譽。除此之外，2014年，洪啟義大師還應邀參加了全球華人羅浮宮藝術特展，這是他藝術生涯中的另一項重要成就，也是對他書法藝術的一種國際級的認可。

大師無私奉獻，耄耋之壽年為並為台灣盡公益之力慷慨奉獻，洪啟義大師過去十六年來無償為本會捐獻了上百幅墨寶。中華民國健康促進與社福永續協會與金門縣文史工作協會共同出版了大師的回憶錄並舉辦此次墨寶義賣與新書轉贈活動。

凡購買12冊以上的新書，將獲得洪大師親筆創作的「如意書法墨寶」，並可享有新台幣壹拾萬元整（以上）的112年度稅務憑證。協會更將為支持者特敦請洪大師親筆撰寫的書法，表達對於公益與新書出版的支持與感謝。

洪大師不僅在書法藝術上有卓越的表現，而且他對傳承和發揚中華文化也作出了重要貢獻。他透過自己的作品和活動，將中國的書法藝術推廣到了世界各地，讓更多的人了解和欣賞到這門古老而博大精深的藝術。洪大師將親簽贈送新書給支持者，該新書將廣泛贈予金門縣及全台各級學校，作為典藏，以推廣書香文化資產，並回應國際力匯公司所提倡的真、善、美等價值與理念。