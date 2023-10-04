《科技》德儀推全新訊號隔離光電模擬器 明年延伸車用版

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【時報記者王逸芯台北報導】德州儀器(TI)今日宣布，推出全新半導體訊號隔離光電模擬器產品組合，專為提升訊號完整性、降低功率消耗及延長高電壓工業和汽車應用的使用壽命而設計。德儀首創的光電模擬器與業界最常見的光耦合器針腳對針腳相容，可無縫整合現有設計，同時發揮二氧化矽 (SiO2)型隔離技術的獨特優勢。

德州儀器介面產品部門總經理Tsedeniya Abraham談到，現今的電氣化趨勢以及高電壓系統設計的複雜性，促使工程師需要提升產品的效能和使用壽命，同時確保妥善的隔離層級。德儀的全新光電模擬器產品組合，不只滿足市場對可靠且經濟實惠的隔離技術成長需求，也實踐德儀對高電壓技術持續投入的承諾。

有鑑於過去工程師大多採用整合LED的光耦合器來隔離訊號。不過，光耦合器通常需要經過事前的複雜設計，才能對LED難以避免的老化效應進行補償。TI的光電模擬器採用SiO2作為隔離層，可免除繁複設計，同時避免LED老化效應，德儀的SiO2隔離層具有500 VRMS/μm 高介電強度，確保這款新的裝置產品組合可保護終端產品長達40年以上。

德儀現在已經開始提供光電模擬器產品的預生產，封裝選項小至4.8mmx3.5mm，車用版本的光電模擬器產品預計於2024年推出。