《產業》「輕旗艦」拚滲透率 三星FE家族新品3連發

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【時報記者王逸芯台北報導】三星今(4)日宣布，推出最新三星Galaxy生態圈陣容FE系列，包含Galaxy S23 FE、Galaxy Tab S9 FE/S9 FE+，以及Galaxy Buds FE。三星FE系列主攻所謂「輕旗艦」，會將旗艦S系列的功能下放，但在價格上卻相較旗艦S系列更具吸引力，能藉此打動不同的消費區間族群，擴大中高階產品滲透率。

三星Galaxy S23 FE搭載4奈米高通八核心處理，輔以內建的vapor chamber，能有助散熱和維持效能。4500mAh超大電池容量提供令人安心的全天候續航力，可隨時直覺調整以節省能源。此外，搭配使用25W充電器只需30分鐘即可充飽50%電力。相機功能上，Galaxy S23 FE搭載5千萬超高畫素鏡頭與3倍光學變焦，其借助先進的數位影像穩定(VDIS)技術及OIS光學防手震後置相機，在行進中亦能穩定拍攝相片。

Galaxy Tab S9 FE/S9 FE+分別搭載10.9吋與12.4吋顯示螢幕，同時支援能自動調節最高至90Hz的動態更新率，且如同最新的Galaxy Tab S9系列，Tab S9 FE及Tab S9 FE+皆獲IP68等級認證，耐用性上持續精進。

至於TWS新品Galaxy Buds FE具備主動式降噪(ANC)與環境音效模式，有效阻絕嘈雜，此外，借助先進三麥克風系統的自動個人化波束成型技術及AI深度神經網路(DNN)，可消除背景雜音。另外，耳機可支援長達8.5小時的音樂播放，搭配充電盒還能延長至30小時。

開賣資訊上，Galaxy S23 FE系列共推出薄荷綠、黑曜灰和奶油白三款配色，及8+128GB、8+256GB兩種版本選擇，建議售價分別為19490元及21490元；Galaxy Tab S9 FE/Tab S9 FE+共推出石墨灰、薄荷綠、初雪銀與薰衣紫四款顏色，及WiFi、5G兩種版本選擇；Galaxy Buds FE提供曜石黑與奶油白兩款配色，建議售價2990元。上述多項新品預計10月中旬起於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，Galaxy S23 FE的8+256GB電信通路由遠傳(4904)獨家上市。