MOD轉播杭州亞運創收視高峰 Hami Video同時收視人數成長6倍

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杭州亞運賽事如火如荼，中華電信13個頻道直播最多、最精彩的亞運賽事，開賽以來Hami Video同時收視人數成長為亞運開播時的6倍，10月2日晚間棒球小組賽，中華隊以4：0完封勝南韓，最後打席「火球男」劉致榮飆出再見三振，更讓當天收視流量竄升、寫下本屆亞運MOD最高收視紀錄。

MOD熱點回看點擊前五名，分別是李智凱鞍馬完美演出及最終確認奪金、王冠閎游出史上首面蝶式銀牌以及柔道楊勇緯、連珍羚勇奪雙金牌，總點擊次數相較上周大幅攀升7.7倍，中華隊好手連連締造佳績，助攻MOD、Hami Video收視流量節節高升。

中華電信Hami Video網路獨家免費電競頻道，流量最高峰落在9月29日《英雄聯盟》台灣對上南韓決賽，同時收視人數與聊天室即時留言數雙雙創下新高。此外，獨家綜覽畫面持續受到MOD客戶青睞，不僅觀看停留時間長度較單一體育頻道超過50％，杭州亞運專區接觸次數也較上周再成長3.5倍。

中華隊後續精彩賽事包括：羽球戴資穎、周天成、李洋及王齊麟即日起陸續出賽、棒球10月5日進入超級循環賽、10月7日金牌戰，奪牌重點項目射箭、軟式網球及首度列入競賽項目的霹靂舞亦是一大看點。

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