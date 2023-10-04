「小犬」來了！ 登玉山、太魯閣國家公園或公告土石流區要罰

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小犬颱風來勢洶洶，為加強防災，南投縣政府公告，即日起至10月6日22時止公告山區、水域及土石流潛勢溪流3大管制區禁止進入，違法進入管制區經勸導不聽者，最重可罰25萬元罰款。

縣府表示，公告劃設為「管制區」的包括「山區」」的玉山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處登山路線；「水域」則有濁水溪流域、烏溪流域；「土石流區」則以農業部水保署公布南投縣土石流潛勢溪流等區，都禁止進入。

縣府說，被列為「管制區」的區域不但禁止進入，也可要求民眾離開管制範圍，如民眾誤闖卻不接受勸離管制範圍，可依法開罰5元以上，25萬元以下罰款，請民眾不要跟自己荷包與生命開玩笑。

另外，南投縣政府則在中央氣象局將南投縣列入警戒區後，3日下午5點30分一級開設災害應變中心，該中心已請縣府觀光處和杉林溪、溪頭、東埔、日月潭、清境、廬山等風景區旅宿業者聯繫，掌握住宿、滯留的旅客人數，方便颱風來襲時確切掌控觀光客人數，方便疏散或安置。

此外，工務處也研議新武界橋派駐管制通行保全人員，並在颱風期間，吊掛紐澤西護欄，於夜間封橋之可行性，避免影響通行安全。

至於南投縣易形成孤島地區有仁愛、信義、鹿谷及水里等24村，災害應變中心也請公所加強收容及整備工作，並請基層依規定，危險地區預置7至14天安全儲糧，非危險地區至少2天安全儲糧，備足民生物資，以備不時之需。

另對於醫療就診、需洗腎民眾及孕婦，王瑞德呼籲，颱風來臨之前應及早預防，進行撤離，最好先到醫院鄰近地區，避免延誤就醫時機。