避免重演中秋連假困境 交長提國慶日改善措施

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高鐵中秋收假湧入大批旅客，台中站更擠滿人潮，外界關注國慶連假是否會重演。交通部長王國材今坦言中秋連假，高鐵自由座分配有問題，為因應國慶日，短期做法是控管自由座，不要在高雄、台南站就客滿，自由座人數在各站分配會做管理；中期部分，高鐵2027年採購12組車廂會陸續到位。

王國材今下午參與「道路交通安全基本法」公聽會，會前受訪被問及國慶日疏運問題。他表示，高鐵會加開全車自由座列車，不要影響有座位乘客，台鐵也會開出台中到台北的加班車，由台鐵協助高鐵，上次中秋連假的問題都是集中在中部，自由座旅客上不去列車，這次國慶連假會做一些調整。

王國材強調，這次國慶煙火在台中，台中市政府也跟交通部合作，包括高鐵、台鐵、國道客運都會適當告知乘客等待時間，上次中秋連假發生乘客集中在台中站上不去的問題，政府有經驗後，應該會做適當調整。

至於高鐵被批評處理方式較草率？王國材說，高鐵服務品質還不錯，高鐵的想法是讓所有乘客能趕快回家，的確沒有跟乘客宣導不要來搭乘，但都以服務為宗旨，態度一向還不錯，但的確在自由座的分配出現問題，前面車站都已經佔滿，到中段車站就沒有位置，已經在檢討改進。

王國材也承諾，將盡全力避免再發生類似狀況，主要是疫後運量增加狀況，比想像多很多，高峰達34萬人次，過去春節30萬人次運量就差不多，大家依賴高鐵的習慣已經養成，高鐵過去也跟日本談購車談很久，因為價錢談不下來稍微有延誤一點，現在已全力改善短期和中期過程，另外，目前無法預估國慶連假自由座運量，但單日最高預估會達30萬人次左右。