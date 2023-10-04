排2小時上不了台中高鐵自由座？ 台鐵國慶派它疏運旅客

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中秋連假收假日台中高鐵站出現驚人排隊人龍等搭自由座，有人甚至排了2個小時還買不到票，為避免國慶連假出現一樣問題，除高鐵進行服務改善，台鐵也派出最新的EMU3000新自強號加入收假北上疏運，10月9日、10日各開1列彰化往七堵的全車自由座，總量限制900人，旅客可在4日內訂票。

台鐵表示，為疏解國慶連假台中地區旅運需求，於10月9日、10日再加開自強號4列次與區間快車8列次，以服務返工旅客：

七堵往彰化下行EMU3000型新自強號，4至9車為自由座，沿途停靠七堵、汐止、南港、松山、台北、板橋、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、台中及彰化等站。

彰化往七堵上行EMU3000型新自強號，全車自由座，每列次總量管制為900人，開放4日內（含乘車日）線上預訂車票，不提供自由座折扣，沿途停靠彰化、新烏日、台中、板橋、台北、松山、南港及七堵等站，台中至台北行車時間2小時內。

彰化往南港上行EMU900型復興號，全車自由座、每列次總量管制1000人，提供旅客4日內（含乘車日）線上預訂車票，並開放電子票證旅客乘車，沿途停靠：彰化、新烏日、台中、板橋、台北、松山及南港等站，台中至台北行車時間2小時內。

另有南港往彰化下行EMU900型區間快車、湖口往彰化下行EMU900型區間快車等。

台鐵表示，旅客要搭乘自由座列車，可使用訂票網頁以「自由座」功能訂票，10月9日加開列車於10月6日凌晨0時開放訂票，10月10日加開列車於10月7日凌晨0時開放訂票；其餘對號座車票，於10月6日凌晨0時開放訂票。