台灣大MyVideo投資電影 獲金馬獎12項提名

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第60屆金馬獎日昨公布入圍名單，台灣大哥大MyVideo共同出品台灣《疫起》、《少男少女》、《八戒》共獲12項獎項提名，囊括「最佳男主角」、「最佳劇情片」、「最佳新演員」等獎項。

其中共感式電影《疫起》，重現 SARS 封院，引發共鳴，橫掃8大獎，成為入圍數量亞軍。

MyVideo推出「MyVideo金馬線上影展」專區，集結歷屆金馬獎入圍或得獎作品，MyVideo豪華月租用戶免費線上觀看；更連續4年成為金馬官方指定直播平台，將於11月25號晚間5點30分起，線上高畫質直播星光大道及頒獎典禮。

台灣大哥大長期支持在地影視內容，陸續投資超過40部原創內容作品，在國內國外皆深受肯定，本屆入圍名單公布，再次證明MyVideo慧眼獨具。除了《少男少女》入選南韓「釜山影展」亞洲電影之窗，MyVideo共同出品《茁劇場：綠島金魂》甫上架日本OTT平台miruasia就拿下收視排行榜TOP3，而消防職人劇《火神的眼淚》，也陸續上架多個國際熱門影音平台，包含Amazon Prime Video、RakutenTV、Netflix、Disney＋等，橫跨美洲、亞洲多國都能觀賞，將台灣內容推向國際。

MyVideo共同出品的共感式電影《疫起》，繼拿下今年台北電影獎5項大獎，成為最大贏家後，再度獲第60屆金馬獎8項大獎入圍肯定，包含首次入圍金馬獎的王柏傑獲「最佳男主角」提名，以及「最佳劇情片」、「最佳攝影」、「最佳原創電影音樂」等，其故事刻劃與戲劇張力，獲觀眾好評不斷。

《少男少女》繼今年5月入選南韓「釜山影展」亞洲電影之窗後，強勢入圍金馬獎「最佳新演員」、「最佳音效」2項大獎。《少男少女》為曾獲4座金鐘獎的導演許立達首部電影長片作品，描述無聊的少年在沒落小鎮裡遇見失戀的少女，為了離開，他們協議了一項秘密計畫，踏上一場無法回頭的旅途，即將於11月17號院線上映。

MyVideo首部共同出品的台灣原創動畫電影《八戒》，除了是今年「最佳動畫片」唯一入選作品外，同時也入圍「最佳動作設計」。MyVideo持續支持台灣原創電影、影集作品外，也朝向兒童內容或動畫等多元發展，致力將IP價值極大化，延伸成舞台劇、主題曲、影集等豐富作品。

台灣大MyVideo全力支持本土文創產業發展且屢獲佳績，除了投資作品在金鐘獎、金馬獎發光發熱，連續4年成為金馬獎官方指定直播平台，並創下本土OTT平台先河，在「金馬創投會議」中設立「MyVideo 劇集創意獎」，提供高額獎金扶植有潛力的影集作品企劃。

MyVideo透過OTT平台力量，創造台灣影視正向循環，帶領台灣原創內容一同走入國際。MyVideo共同出品《茁劇場：綠島金魂》拿下日本OTT平台miruasia收視排行榜亞軍；口碑與收視兼具的消防職人劇《火神的眼淚》，也陸續上架國際熱門影音平台，包含Amazon Prime Video、RakutenTV、Netflix、Disney＋等，在美洲、亞洲多國都能觀賞優質台劇，將台灣內容推向國際。

MyVideo已連續4年成為金馬官方指定直播平台，將於11月25號晚間5點30分起，線上高畫質直播星光大道及頒獎典禮，此外，為了讓影迷盡情欣賞金馬獎精彩作品，MyVideo集結今年及歷屆金馬獎入圍或得獎作品推出《MyVideo金馬線上影展》專區，包括榮獲今年金馬獎「最佳女主角」、「最佳男女配角」等4項大獎的台灣人情味電影《本日公休》，去年獲得金馬3項大獎由黃秋生主演的《白日青春》、驚喜拿下2項大獎的黑馬之作《哈勇家》，及金馬獎最佳改編劇本《濁水漂流》，MyVideo豪華月租用戶，都能線上免費觀看。

台灣大哥大用戶獨享「MyVideo新朋友首月免費看」，尚未加入MyVideo的台灣大用戶，即日起至11月30日，憑門號登入台灣大哥大官網MyVideo專區，線上領取優惠，即可享豪華月租免費看一個月，同時也提供多元綁約方案，加入豪華月租會員除了暢看「金馬線上影展」，超過萬部電影、戲劇、動漫、節目等優質內容無限看到飽。