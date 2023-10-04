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亞洲盃時尚造型創意競賽 齊聚萬能科大飆創意技法

  • 中時即時 蔡明亘
在第53屆全國技能分區競賽中取得的亮眼成績的時尚造型設計系大二同學張詠涵，4日展示出色的瑞典式按摩技法。（蔡明亘攝）
在第53屆全國技能分區競賽中取得的亮眼成績的時尚造型設計系大二同學張詠涵，4日展示出色的瑞典式按摩技法。（蔡明亘攝）

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桃園市萬能科大年度盛事「亞洲盃時尚造型創意競賽」今登場，齊聚台日韓共700位選手參賽，以桃園文化發展為發想主軸，讓學生在時尚美妝、髮型、美睫、美甲、半永久化妝、複合媒材等項目激發創意，好手們彼此切磋技藝互相交流，展現時尚造型產業青年創意。

萬能科大設計學院副院長林明惠表示，今年亞洲盃時尚造型創意競賽以桃園文化發展為發想主軸，以多元群組特色的色彩與藝術風格，讓無窮的創意從中釋放，呈現嶄新時尚的經典作品，這次比賽2大項目為創意競賽和時尚達人秀，特別邀請日本湘南美容學校的優秀學生展示髮型秀，也請來「三金」金曲、金馬與金鐘典禮的造型團隊擔任評審。

日本湘南美容美髮專門學校海外事業部長綱島春子及21位學生來台比賽交流，綱島春子說，這次帶學生到台灣參賽，除了國際交流切磋外，也精進自身技能，盼畢業後能在國際上大放異彩。

在第53屆全國技能分區競賽中取得的亮眼成績的時尚造型設計系大二同學張詠涵，今也展示出色的瑞典式按摩技法，她分享，她從高中學習至今，瑞典式相較於其他按摩方式，多了震動、敲打等技法，可舒緩肌肉並促進循環。

另在2023年OMC法國巴黎世界盃獲得世界金牌的時尚造型設計系大三同學謝翔宇，今也擔任示範組，展示「菁英晚宴」美髮造型技術，他說，平常會在日常生活中發掘美的事物，這場示範展演對他來說是收穫良多的經驗，第一次在這麼多人面前展現作品，未來目標盼成為講師回饋學校。

萬能科大校長莊暢指出，時尚造型國際競賽是讓各國選手相聚一堂、互相交流的寶貴機會，透過觀摩和學習其他國家選手的才藝，學生能獲得實際的時尚造型技能和經驗，相信這種競賽環境可激發學生的創造力，開拓國際視野。

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