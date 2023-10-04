凱擘大寬頻1G光纖上網快閃月付799元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

凱擘大寬頻雙十國慶推出網路門市快閃優惠，1G光纖上網＋3台Mesh Wi-Fi 6每月超值價799元，再享Disney＋影音內容無限暢看及迪士尼獨家大禮包。

凱擘大寬頻表示，即日起至10月11日於網路門市新申辦1G光纖上網指定方案，即可免費租用3台Mesh Wi-Fi 6連網神器，還享momo幣月月送好康，合約期間內共送出7,800元，折抵上網月費後，1G光纖上網月付799元。連假再加碼享Disney＋無限暢看60天，盡情觀賞Disney＋旗下6大品牌多元豐富的影音娛樂內容，還送內含保溫瓶、托特袋的迪士尼獨家大禮包（價值2,000元）。

凱擘大寬頻「HD148高畫質套餐」全新上架「Pet Club TV寵物頻道」、「ROCK Extreme搖滾極限頻道」及「History歷史頻道」三個高畫質數位頻道。Pet Club TV寵物頻道（第202台）10月7日起每周六晚上8點30分鎖定《狗狗上學去》；ROCK Extreme搖滾極限頻道（第208台）播送動作影集、極限運動、冒險行腳節目，還有電競轉播和超自然探索節目。History歷史頻道（第209台）以娛樂性節目探索歷史痕跡，顛覆刻板印象。

10月31日前申辦Disney＋年繳1,620元(原價3,240元)，再抽《洛基》第2季限量贈品；申辦光纖上網指定方案，請你看Disney＋ 24個月，還有機會帶回《幽靈公館》限量贈品。10月底前訂閱Disney＋的凱擘既有用戶，於合約期滿後，自動享以老客戶優惠價每月270元續訂Disney＋高級方案(原價320元)。